Resultado Grêmio x Fluminense no Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

CARTÃO AMARELO PARA SORNOZA, DO FLUMINENSE

40' - Luan pega a sobra da defesa e arrisca de fora da área, sem perigo para Júlio César

34' - Grêmio cobra o escanteio curto, Maicon ergue na cabeça de Kannemann, que cabeceia sozinho sobre o gol.

30' - Cícero rouba a bola no meio de campo, André tabela com Lima e dispara até a entrada da área, quando Richard o derruba.

25' - Bruno Cortez aproveita a sobra da defesa do Fluminense e arrisca o chute cruzado. Júlio César defende bem

20' - Lima consegue passe por baixo das pernas de Marlon na linha de fundo, e Maicon ajeita para Luan chutar em curva para fora

15' - Everton recebe pelo meio e solta a pancada. A bola desvia no meio do caminho e quase cai sobre Júlio César.

CARTÃO AMARELO PARA KANNEMANN, DO GRÊMIO

12' - Pedro faz boa jogada e sofre falta pouco antes da intermediária. Na cobrança, Sornoza levanta bola nas mãos do goleiro Marcelo Grohe.

8' - Grêmio chega com perigo. Luan recebe bola na pequena área, mas não consegue finalizar corretamente e Julio César defende a bola tranquilamente.

7' - Flu tenta manter a posse de bola, mas abusa dos chutões de seus zagueiros para o atacante Pedro que joga isolado.

3' - Grêmio tenta impor uma pressão neste início de partida. Flu vem a campo com três zagueiros e três volantes.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Equipes em campo

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Grêmio X Fluminense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Arena do Grêmio, às 21h45 (de Brasília).

O tricolor terá duas ausências no time titular: Marcos Jr e Gum. Ambos saíram lesionados na vitória contra a Chapecoense com dores na perna esquerda. Ibañez viajou para Porto Alegre, após dois meses afastado por lesão, mas Nathan Ribeiro é quem deve substituir o capitão Gum. Robinho que entra constantemente nos jogos do Fluminense deve ocupar a vaga de Marcos Jr.

Com boas atuações em praticamente todas as rodadas, o tricolor venceu apenas um jogo como visitante, por 2 x 1, diante do Vitória e perdeu para Botafogo e Corinthians. O time de Abel Braga marcou em todas as rodadas do Brasileiro e tem o segundo melhor ataque.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

"O Grêmio é um time muito forte, vai ser um grande jogo, um grande duelo. Vamos fortes, buscando pontuar, que é muito importante fora de casa". disse.

Em 2017, o Fluminense perdeu os quatro duelos contra o Grêmio e sabendo das dificuldades, o artilheiro Pedro pediu atenção, mas mostrou otimismo para surpreender fora de casa.

O Fluminense quer acabar com o retrospecto ruim na Arena do Grêmio para terminar a oitava rodada na liderança. Desde que a Arena foi inaugurada, em 2013, o Flu enfrentou o rival oito vezes e venceu apenas uma vez, em 2016, por 1 x 0, gol de Gustavo Scarpa. Foram cinco derrotas e dois empates em confrontos válidos pela Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Após dois jogos como mandante e duas vitórias contra times da Região Sul (Atlético-PR e Chapecoense), o Fluminense enfrentará Grêmio e Paraná no Sul do País querendo voltar para o Rio na liderança do Campeonato Brasileiro.

A vitória amanhã na Arena colocará o time no G-4 antes da parada para a Copa do Mundo, meta que foi traçada por Renato Gaúcho no início da competição.

O Grêmio disputou três jogos em casa no campeonato e venceu apenas um jogo, que foi a goleada por 5 x 1 diante do Santos e tem dois empates por 0 x 0, contra Atlético-PR e Internacional. A expectativa da diretoria é de 15 mil presentes torcedores.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O time terá a volta do atacante Luan, que foi poupado no jogo contra o Ceará por problemas musculares. Em compensação, Léo Moura sentiu desconforto na panturrilha esquerda e foi vetado, com Madson sendo o possível substituto. Arthur ainda não possui condições de jogo e deve voltar contra o Bahia na próxima rodada.

Com seis vitórias e dois empates, o Grêmio está invicto no mês. Foram marcados dezessete gols e apenas três foram sofridos. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem a melhor defesa e mesmo com a ausência de Geromel - convocado para a Copa do Mundo - o sistema defensivo vem funcionando muito bem, não sofrendo gols nos últimos três jogos.

Com treze pontos, o Fluminense está na vice-liderança. Pode terminar a rodada em primeiro, caso vença o Grêmio e o Flamengo não consiga vencer o Bahia no Maracanã.

O Grêmio está na quinta colocação, com doze pontos e pode ultrapassar o Fluminense na tabela em caso de vitória, além de entrar em definitivo no G-4.

Ambos venceram seus compromissos na última rodada. O Grêmio derrotou o Ceará na Arena Castelão por 1 x 0, enquanto o Fluminense bateu a Chapecoense por 3 x 1 no Maracanã.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Fluminense se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena do Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.