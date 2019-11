Palmeiras vence São Paulo por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

50' FINAL DE JOGO!!!!!!!! VITÓRIA DO PALMEIAS DE VIRADA!!!!!!

48' Liziero arranca pela direita e sofre falta de Felipe Melo

46' Cartão Amarelo para Antônio Carlos

45' Quatro minutos de acréscimo

45' Bruno Alves finaliza de longe, a bola vai para fora sem perigo

40' QUE FAAAAASE Militão errou a cobrança de lateral e árbitro deu reversão

38' QUASE O 4ºGOL Dudu interceptou passe de Militão arrancou pela esquerda e rolou para Willian, o qual finalizou para fora

34' UUUUUUUH Hyoran cobrou falta na lateral, Thiago Santos cabeceou por cima do gol

33' Substituição no São Paulo: Sai: Reinaldo e Marcos Guilherme. Entra: Liziero e Paulinho

31' Hyoran deu lindro drible em Reinaldo e sofreu falta no campo de defesa

28' Substituição no Palmeiras. Sai: Moisés. Entra: Thiago Santos

27' Cartão Amarelo para Nene após falta em Dudu

23' MAIS UM GOL DO PALMEIRAS!!! Em contra-ataque fuminante, Hyoran disparou pela direita e cruzou para Dudu, que de peixinho marcou o terceiro gol do Verdão

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS DUDU!!!!!!!!!

22' UM SENHOR GOLAÇO DE WILLIAN. Hyoran recebeu na entrada da área tentou tocar para Dudu, a bola desviou e sobrou para Willian mandar de primeira no ângulo. GOLAÇO E VIRADA NO ALLIANZ PARQUE

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!! WILLIAN DE NOVO

21' Público: 32.841

Renda 2.172.298,88

17' Willian puxa o contra-ataque e Arboleda corta o cruzamento

14' Mais uma subida do Palmeiras Hyoran cruzou a bola passou por todo mundo

12' Substituição no Palmeiras: Sai: Keno. Entra: Hyoran

10' Após toda discussão entre jogadores dos dois times juiz, bandeirinha, o árbitro da partida Rodolpho Toski Marques validou o gol

10' IH RAPAZ DEU GOL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS É DE WILLIAN!!!

9' IMPEDIDO!!!!!!! Keno fez linda jogada pela direita cruzou rasteiro Willian completou para o gol e o bandeirinha deu impedimento!

8' Diogo Barbosa fica sentindo e é substituido. Victor Luís entra na partida

7' Nene cobra escanteio Dracena afasta o perigo

3' Keno foi lançado e acabou caindo na área, o árbitro mandou seguir

1' UUUUUUH Moisés fez cruzamento, Bruno Henrique invadiu a área e cabeceou para fora

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

Palmeiras retorna para segunda etapa sem mudanças

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!!

46' UUUUH Dudu cobra falta, Antônio Carlos desvia e a zaga corta para escanteio

45' Três minutos de acréscimo

44' Palmeiras muito nervoso na partida, não consegue criar uma jogada

41' Keno arranca pela direita sofre falta de Anderson Martins.

36' SÓ DA SÃO PAULO!!! Em mais uma descida pela direita, Reinaldo rolou para Hudson que finalizou por cima do gol

33' UUUUUUH Reinaldo invadiu a área mandou uma bomba, Jailson fez boa defesa

29' MEU DEUS DO CÉU DRACENA!!!! Everton cobrou lateral na área, Edu Dracena sozinho cabeceou para trás Marcos Guilherme deu um leve toque na bola que enganou Jailson e foi parar no fundo do gol. Aberto o placar!!

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!! Marcos Guilherme

28'OOOOPA Keno fez linda jogada pela direita cruzou rasteiro para Willian, Anderson Martins chegou cortando no carrinho, jogadores do Palmeiras pediram pênalti, mas árbitro mandou seguir

27' DRACENA!!!!!! Marcos Guilherme arrancou pela direita no mano a mano e Edu Dracena levou a melhor cortando o cruzamento para escanteio

26' QUASE!!! Jailson lançou mais uma vez Dudu, o goleiro Sidão saiu do gol e foi quase a intermediária afastar o perigo

25' Everton pela esquerda cruzou na área, Diego Souza cabeceou errado e a bola saiu para linha lateral

20' Mayke cobra lateral na área a bola fica fácil para Sidão

17' Marcos Guilherme puxa contra-ataque, Felipe Melo chega no carrinho para mandar para escanteio

16' Bruno Henrique cobra falta, a defesa do São Paulo corta em dois tempos

15' Jailson lançou para Dudu, o atacante iria sair cara a cara com goleiro e Militão parou a jogada fazendo falta e recebeu cartão amarelo

12' Bruno Henrique cobrou falta em cima da barreira

11' Bruno Henrique arriscou de longe, Hudson travou a bola e sobrou para Moisés, o zagueiro Anderson Martins chegou forte e fez falta. O Zagueiro recebeu cartão amarelo

6'UUUUUUUUUH Nene cobrou falta pelo lado esquerdo, Diego Souza cabeceou a bola passou perto do gol de Jailson

5' São Paulo tabelou pela esquerda, Reinaldo tocou a bola muito forte para Nene e saiu para tiro de meta

3' Dudu cobra escanteio, a arbitragem marca falta de Felipe Melo no zagueiro São Paulino

1' Moisés disputa com Jucilei no meio de campo e recebe a falta

0' COMEÇA O JOGO!!!!

Tudo pronto!! A bola vai rolar

Entrada dos dois times. É Choque-Rei!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Allianz Parque

TIMES EM CAMPO!!!!

O Tricolor conta com a volta de Hudson e Militão ao time titular, os dois atletas cumpriram suspensão na última rodada

O Palmeiras não poderá contar com seu artilheiro da temporada, Borja está servindo a Seleção da Colômbia e soma 15 gols pelo Alviverde

Palmeiras em campo, no aquecimento!!! Já já a bola rola

Histórico de confronto: 309 jogos, 108 vitórias do São Paulo, 99 empates e 102 vitórias do Palmeiras

Após perder seis jogos por contusão o camisa 10 do Palmeiras, Moisés será o capitão do time

Goleiros do Palmeiras iniciando o aquecimento

Duelo de invencibilidade : o Palmeiras nunca perdeu para o São Paulo no Allianz Parque enquanto o Tricolor não sabe o que é derrota há 11 jogos

Palmeiras escalado com novidade: Jailson, Mayke, Antônio Carlos Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrquie, Moisés, Dudu, Keno e Willian

Boa noite começamos a partir de agora a transmissão do clássico entre Palmeiras x São Paulo direto do Allianz Parque. Fique ligado nas nossas redes sociais!

O Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x São Paulo

Provável São Paulo: Sidão; Éder Militão, Anderson Martins (Arboleda), Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Liziero; Nenê, Everton e Diego Souza

Provável Palmeiras: Jailson; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Keno e Willian

O São Paulo também terá desfalques para o clássico, Rodrigo Caio ser recupera de uma cirurgia no pé, Cueva está servindo a Seleção do Peru, Morato sofreu uma entorse no tornozelo, Gonzalo Carneiro faz trabalhos de reforço muscular e Brenner completa elenco nos treinos com a Seleção Brasileira

Palmeiras não poderá contar com três jogadores no clássico : Borja foi convocado pela Seleção da Colômbia, Guerra fez uma cirurgia no pé recentemente e Marcos Rocha o qual recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão

O Tricolor vive momento inverso do que seu rival, a equipe engatou uma sequência de três vitórias consecutivas.

O Palmeiras não vive boa fase, o Verdão não vence há três jogos foram duas derrotas seguidas no Brasileirão para Sport em casa e Cruzeiro fora e um empate com o América-MG na Copa do Brasil

Já o São Paulo é o vice-líder da competição com 16 pontos, foram quatro vitórias e quatro empates, o Tricolor é o único invicto no campeonato.

O Palmeiras é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, a equipe soma 11 pontos, em oito partidas foram três vitórias dois empates e duas derrotas.

Boa noite torcedor que acompanha a VAVEL Brasil, a partir de agora teremos o clássico entre Palmeiras x São Paulo ao vivo! fique conosco.