Resultado Brasil x Croácia no amistoso internacional (2-0)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Não deixe de ler a nossa resenha pós-jogo e conferir nossas repercussões sobre o amistoso de hoje. Até mais!

Fim de jogo. O Brasil vence a Croácia por 2 a 0 e agora volta à Londres para se preparar para o próximo amistoso, contra a Áustra, no próximo domingo.

No lance do gol, Firmino recebeu lançamento dentro da área, dominou no peito, protegeu com o corpo e encobriu Subasic na saída do goleiro. Golaço.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! ROBERTO FIRMINO É O NOME DA FERA!

47' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

45' UHHH! Roberto Firmino pega rebote de chute travado de Neymar, chuta de primeira, mas manda a bola pra fora.

44' Brasil fica com a bola em seu campo de defesa.

41' Substituição na Croácia: sai Vrsaljko, entra Jedvaj.

41' Pra fora! Neymar bate fraco, a bola quinta na grama e vai para a linha de fundo.

40' Falta perigosa para o Brasil bater, de frente para o gol.

39' A equipe Canarinho trabalha a posse de bola neste final de jogo.

38' Substituição na Croácia: sai Raktic, entra Bradaric.

35' Substituição dupla no Brasil: sai Coutinho e William, entra Taison e Fred.

32' Brasil pressiona saída de bola, incomoda a defesa croata que tem dificuldade em sair jogando.

Gol do Brasil! Neymar marca o primeiro gol da partida. Brasil 1x0 Croácia. #SeleçãoVAVEL pic.twitter.com/ycl2oO7RB2 — VAVEL Brasil (@VAVEL_Brasil) 3 de junho de 2018

No lance do gol, Coutinho acionou Neymar na ponta esquerda, o camisa 10 fez jogada individual, driblou dois marcadores dentro da área e chutou forte. A bola explodiu no travessão e morreu dentro do gol, sem chance para Subasic.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO BRASIL! NEY, NEY, NEYMAR, É O NOME DELE!

21' Salvou, Thiago Silva! Brozovic recebe a bola na ponta esquerda, cruza para Pjaca dentro da área, mas Thiago Silva faz o corte providencial, no último instante.

20' Croácia fica com a bola e trabalha a posse no meio de campo.

19' Substituição também no Brasil: sai Miranda, entra Marquinhos.

18' Substituição na Croácia: sai Rebic, entra Marco Pjaca.

16' Substituição na Croácia: sai Badelj, entra Brozovic.

14' Substituição dupla no Brasil: sai Marcelo e Gabriel Jesus, para a entrada de Filipe Luís e Firmino.

13' Defendeu, Alisson! Rebic recebe cruzamento dentro da área, cabeceia e Alisson faz defesa providencial, evitando o primeiro gol da partida.

12' Substituição na Croácia: sai Modric, entra Kovacic.

11' Em jogada ensaiada, Paulinho devolveu para Danilo na entrada da área, mas o lateral chutou forte e a bola subiu demais.

10' Falta para o Brasil, na lateral direita, próximo à área.

7' Substituição na Croácia: sai Corluka, entra Carleta-Car.

6' UHHH! Marcelo arrisca de fora da área, a bola passa pertinho do gol e assusta Subasic.

2' Brasil começa pressionando os croatas, com Neymar bastante acionado pelo lado esquerdo.

0' Começa a segunda etapa. Bola rolando!

A seleção brasileira tem substituição no intervalo: sai Fernandinho, entra Neymar.

Equipes já voltando para o gramado.

47' Fim de primeiro tempo!

46' Raktic faz lançamento para Rebic, que sai cara a cara com Alisson, mas o goleiro sai do gol e divide a bola com o meio-campista.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

43' Brasil adianta sua marcação neste final de primeiro tempo.

37' Cartão amarelo para Fernandinho, que domina a bola e acerta o rosto de Vrsaljko no domínio.

37' Perisic derruba Gabriel Jesus e recebe cartão amarelo.

32' Defendeu, Subasic! Marcelo inverte a jogada para William, na ponta direita, o atacante faz jogada individual na linha de fundo e finaliza mesmo sem ângulo, Subasic espalma e a defesa recupera.

31' Brasil sobe para o ataque, Paulinho recebe de William na entrada da área, tenta arriscar duas vezes o chute, mas é travado pela defesa.

28' Badelj faz jogada na ponta esquerda, toca para Kramaric livre dentro da área, mas o atacante se atrapalha e não domina a bola.

24' Coutinho sai da ponta direita, tenta jogada individual e finaliza de fora da área, mas a bola vai pra fora.

22' Pra fora! Coutinho arrisca de longe, mas a bola sobe demais.

14' Defendeu, Alisson! Brasil mais uma vez erra na saída de bola, Modric toca para Kramaric que finaliza com perigo, Alisson pula e faz a defesa.

13' Brasil erra na saída de bola, Kramaric tenta tomar a bola de Thiago Silva, comente falta dura no zagueiro e recebe cartão amarelo.

12' UHHHH! Modric bate escanteio, Corluka sobe mais alto, cabeceia e a bola passa pertinho da trave, assustando o goleiro Alisson.

11' Thiago Silva intercepta cruzamento e cede escanteio para a Croácia.

11' Modric faz jogada individual na ponta direita, dribla Marcelo e cruza, mas Casemiro afasta com um chutão para fora.

8' Quase! Brasil troca passes, Jesus recebe passe dentro da área, cruza rasteiro para William que tenta o toque de letra, mas a bola passa entre as suas pernas e os adversários recuperam.

4' Brasil toca a bola em seu campo de defesa e a Croácia adianta a marcação e pressiona a posse de bola brasileira.

3' Alisson recebe recuo de bola, dois croatas marcam em cima e goleiro despacha a bola pra lateral.

0' Apita o árbitro. Bola rolando para Brasil x Croácia!

Os hinos nacionais das respectivas seleções tocam em Anfield.

Atletas já perfilados no túnel para a entrar no gramado!

As duas seleções já se aqueceram no gramado e retornaram aos vestiários para vestirem os uniformes de jogo.

Já os croatas, mudaram a formação e optaram por povoar o meio de campo com cinco atletas, adotando a formação 4-5-1 com: Subasic; Vrsaljko, Corluka, Lovren, Vida; Badelj, Rakitic, Rebic, Modric, Perisic; Kramaric.

A Canarinho está confirmada com o esquema 4-1-4-1 com: Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Paulinho; Willian, Coutinho; Gabriel Jesus.

Bom dia, torcedor. Já estamos a instantes do confronto entre Brasil e Croácia. Confira as escalações das duas equipes.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes deste amistoso entre Brasil x Croácia ao vivo. Fique conosco!

Já os croatas virão em um 4-2-3-1 com: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Corluka e Pivaric; Rakitic e Modric; Pjaca, Brozovic e Kovacic; Mandzukic.

Com a equipe já definida, Tite revelou em coletiva que os 11 titulares são os ideais para começar jogando na Copa, portanto, o Brasil vem em um 4-1-4-1 com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

Retrospecto do confronto: As duas seleções se enfrentam desde 1996. De lá pra cá, foram dois empates e duas vitórias. Sendo os triunfos vindos na Copa de 2006 e o mais recente, no mundial de 2014.

"Estamos jogando contra os favoritos da Copa do Mundo e temos que ser firme e disciplinada. Temos que ver a sua força e suas deficiências, vamos jogar o seu jogo e definir de forma agressiva. Esta é a preparação ideal para a Argentina, contra um adversário forte, onde não teremos uma posse de bola melhor do que a nossa mas sou otimista, acredito fortemente em minha equipe e queria mostrar isso com uma combinação de imposição física e posse", comentou.

(Foto: Divulgação/HNS)

O comandante, revelou ver a seleção brasileira como uma das favoritas ao título da Copa, mas ressaltou que o amistoso também será um bom teste para entrar no ritmo da Copa.

Após o treinamento, o capitão Luka Modric e o técnico Zlatko Dalic concederam entrevista coletiva.

Já os croatas, também marcaram presença em Anfield, e realizaram um treinamento tático, visando o confronto deste domingo.

"Ele vai ficar no banco porque está em processo de recuperação. Vai entrar no intervalo. Porque é jogo de preparação nosso, de toda a equipe. Quem vai sair eu não sei, mas é nossa projeção, em cima dessa escala evolutiva de trabalho dele", revelou.

Ainda na coletiva, o treinador falou sobre Neymar, que não começará a partida entre os XI iniciais, mas que pode entrar na segunda etapa, por estar se recuperando de lesão e estar sem o ritmo de jogo do resto do elenco.

"O Daniel era o capitão. E fica uma mensagem a ele, do meu respeito. Pela experiência, pelo know-how. Vai continuar o rodízio, mas com atletas que tenham uma experiência maior, calejados com a pressão da competição. Eles vão ser os mais utilizados", pontuou.

Na entrevista, Tite falou sobre o rodízio da braçadeira de capitão, que ficará com Gabriel Jesus, o mais jovem do elenco azul e amarelo.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Às vésperas do jogo, a Canarinho treinou no palco do confronto, e em seguida, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva.

O Brasil, que está no grupo E da Copa, estreia no dia 17, contra a Suíça. Enquanto os Croatas, que estão no grupo D, no dia 16, contra a Nigéria.

As duas seleções vivem a expectativa de estrearem na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14 de junho.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Neste domingo (3), você acompanha o amistoso entre Brasil x Croácia ao vivo, o confronto acontece no estádio de Anfield Road, em Liverpool, Inglaterra. O horário do duelo está programado para começar 11h00 (de Brasília).