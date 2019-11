Flamengo vence o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro (1-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de Felipe Vizeu, Flamengo vence o Corinthians no Maracanã e segue líder do Campeonato Brasileiro.

51 min: Fim de jogo!

51 min: Após confusão na área, Daronco apita o fim do jogo, mas jogadores corintianos se revolvam pq a bola sobrava para Roger na cara do gol.

48 min: Diego arrisca de fora e Walter defende com facilidade.

45 min: Flamengo mexe, sai Vinicius Junior para entrada de Marlos Moreno.

45 min: Teremos cinco minutos de acréscimos.

44 min: Diego Alves cai no chão esfriando o jogo e Osmar Loss se irrita.

42 min: Flamengo também mexe, entra Jean Lucas no lugar de Éverton Ribeiro.

40 min: No Corinthians entra Kazim na vaga de Gabriel.

38 min: Renê comete falta em Marquinhos Gabriel e recebe cartão amarelo.

34 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Lucas Paquetá bate, Walter voa para fazer grande defesa, no rebote Vizeu coloca pra dentro.

32 min: Após cobrança de escanteio, Rhodolfo sobe sozinho e cabeceia para fora.

29 min: No Corinthians entra Marquinhos Gabriel na vaga de Pedrinho.

26 min: Diego também é amarelado por reclamação e está suspenso para o Fla x Flu da próxima rodada.

24 min: Balbuena recebe cartão amarelo por reclamação.

22 min: No Flamengo sai Henrique Dourado para entrada de Vizeu.

19 min: Diego cobra falta por cima do gol de Walter.

14 min: UUUUUUUUUH! Renê cruza na medida para Diego que cabeceia e a bola sai perto do gol de Walter.

12 min: Vinicius Junior faz boa jogada mas é desarmado por Henrique.

7 min: Pedrinho chuta de fora e a bola passa perto do gol de Diego Alves.

6 min: Maycon dá chapéu em Vinicius Junior e sofre falta.

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos.

43 min: UUUUUUUUUUUUH Sidcley cruza e Roger desvia por cima do gol de Diego Alves.

39 min: Gabriel arrisca de fora e Diego Alves faz boa defesa.

35 min: UUUUUUH! Henrique Dourado recebe na área e bate, mas Balbuena aparece pra desviar e salvar o Corinthians.

33 min: No Corinthians sai Jadson machucado para entrada de Roger.

30 min: Jadson recebe de Pedrinho, ajeita e bate, Diego Alves desvia salvando o Flamengo.

27 min: Paquetá da o chute no vácuo no campo defensivo e sofre a falta.

22 min: Éverton Ribeiro aciona Henrique Dourado na área que isola a bola.

19 min: Éverton Ribeiro cruza na área e Leo Duarte cabeceia para fora.

16 min: Rodinei cruza direto para os pés da zaga do Corinthians.

12 min: Mateus Vital vai na linha de fundo e cruza, quase a zaga do Flamengo marca contra.

11 min: Rodinei cruza, Henrique corta parcialmente, a bola sobra para Vinicius Junior que chuta para fora.

10 min: Jonas chuta a bola em cima de Maycon e recebe cartão amarelo.

8 min: UUUUUH! Diego cruza, a zaga do Corinthians da mole e Paquetá cabeceia para fora.

4 min: Sidcley tenta a jogada pela esquerda mas perde a bola.

0 min: Começa o jogo!

O Corinthians está escalado com: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Jadson, Mateus Vital; Pedrinho e Rodriguinho.

O Flamengo vem a campo com: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Léo Duarte e Renê; Jonas, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro e Diego; Vinicius Júnior e Dourado.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Flamengo e Corinthians válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

Em busca da vitória, a esperança alvinegra segue sendo Rodriguinho, artilheiro da equipe no ano. Presente na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo, o meia segue sendo o mais ativo do time. Vale lembrar que, no confronto de 2016, no Maracanã, o camisa 26 foi o autor do gol da virada do Timão sobre o Fla, que viria a empatar no decorrer da partida.

Na última partida, contra o América-MG, a equipe do Timão passou por dificuldades para ganhar dos mineiros e viaja ao Rio de Janeiro com algumas peças a encaixar, como a distribuição de jogo e a cobertura nos contra-ataques.

Para seguir com boas lembranças, o Corinthians terá de melhorar as últimas atuações e tentar engrenar com seu novo treinador, Osmar Loss. Por sua vez, Loss terá a árdua missão de comandar a equipe com oito desfalques e a pressão de seguir substituindo Fábio Carille, que fez histórico comando na equipe.

Neste domingo, as duas situações se encontram e não agrada aos flamenguistas. O Corinthians venceu nove das 16 partidas disputadas na década, entre elas, alguns jogos levam boas lembranças ao torcedor corintiano, como a vitória por 3 a 0, no tradicional estádio carioca.

Não é incomum ver um torcedor rubro-negro se incomodar com parcela de favoritismo por parte de seu time, ainda mais quando o jogo se dá dentro do Rio de Janeiro, com Maracanã lotado e expectativa do resultado positivo para a partida. Além disso, recentemente outro elemento tem feito os cariocas ficarem aflitos: enfrentar o Corinthians.

A sorte não é a mesma com o restante dos integrantes do departamento médico da equipe. Como citado anteriormente, ainda se recuperam de lesão Réver, Juan, Pará, Geuvânio e Berrío, enquanto Trauco está a serviço da seleção. Havia a esperança de retorno do volante Cuéllar, porém, a federação colombiana não permitiu a utilização do jogador. Sendo assim, Jonas segue como titular no meio-campo.

Porém a última partida não serviu apenas de comemorações pela boa atuação, mas também de preocupações pelas chances desperdiçadas e espaços deixados na defesa na etapa final. Além disso, o zagueiro Léo Duarte, constante titular nos últimos jogos, saiu de campo sentindo lesão e foi substituído. Durante a semana, ele passou por reavaliação e está confirmado para a partida.

A situação também mudou a relação da equipe com sua torcida, conturbada durante boa parte do ano, e que parece finalmente ter dado liga. Os gritos de protesto parecem finalmente ter sido trocados por de incentivo. Neste domingo, a expectativa é que o Rubro-Negro conte mais uma vez com cerca de 50 mil flamenguistas para apoiar a equipe a se manter no ponto mais alto da tabela.

Não restam dúvidas de que o Flamengo vive excelente momento na temporada. A vitória na última quinta-feira, contra o Bahia, serviu para deixar claro o entrosamento presente na equipe de Maurício Barbieri em todos os setores do campo e a confiança dos jogadores, além de assegurar a liderança do campeonato.

No último confronto entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo derrotou o Corinthians pelo placar de 3 a 0, valendo pela 36ª rodada do Brasileirão 2017. Na Ilha do Urubu, Mancuello, Diego e Vizeu marcaram os gols do jogo.

Como de costume, o clássico nacional deve contar com bom público no Maracanã. Até o dia anterior da partida, cerca de 40 mil ingressos haviam sido vendidos e a expectativa é que esse número aumente ainda mais.

A vitória não concede a liderança ao alvinegro, porém, iguala a pontuação do líder e deixa a equipe em condição favorável na tabela.

No Corinthians, desfalques também são comuns. Além de Cássio e Fagner, a serviço da seleção brasileira, Romero, Danilo, Emerson Sheik, Renê Junior, Clayson e Ralf se recuperam de lesão. Com 14 pontos no campeonato, o Timão luta para recuperar os pontos perdidos, como nos tropeços contra o Ceará, dentro de casa, e Internacional, na derrota ocasionada por falha nos instantes finais.

No último teste sem os mesmos, os escalados de Maurício Barbieri convenceram e venceram o Bahia por 2 a 0, pela oitava rodada do campeonato.

Para mudar esse panorama, a equipe carioca visa seguir o entrosamento que possibilitou somar 17 pontos neste Brasileirão, até então, e se tornar o líder absoluto do campeonato. O time segue com seus cinco desfalques por lesão - Réver, Juan, Pará, Geuvânio, Berrío -. além de Cuéllar, sem liberação da seleção colombiana, e Trauco, em preparação para Copa do Mundo.

Embora tenha sido a única equipe a não ser derrotada pelo Timão, no ano passado - quando tornou-se equipe paulistana. Nesta década, em 16 partidas, o Corinthians venceu nove, com quatro empates e apenas três vitórias rubro-negras.

De um lado, o Flamengo defende a liderança e bom momento para enfrentar o Corinthians, amargo adversário em tempos recentes e no início do trabalho de seu novo treinador, Osmar Loss. A partida será disputada no Maracanã, às 16h, pela sétima rodada do torneio.

Neste domingo (2), as duas maiores torcidas do país param para assistir suas equipes em confronto direto pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro.