Resultado Ceará x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2018 (0-1)

As equipes entram em campo na próxima quarta-feira (6). O Ceará enfrenta o Botafogo às 19h30 no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ. Por sua vez, o Cruzeiro mede forças contra o Vasco da Gama no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Ceará segue na amargura. Em nove jogos, nenhuma vitória. São três empates e seis derrotas. Para piorar, o time fica na última posição por ter saldo de gols pior que o Paraná (-11 a -10).

Cruzeiro acumula três vitórias consecutivas, o quarto triunfo na Série A por 1 a 0. Excelente sequência de resultados garante a Raposa na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Iguais em pontos com Grêmio e São Paulo, mas com uma vitória a mais que os concorrentes.

93' FIM DE JOGO NO CASTELÃO! DEU CRUZEIRO!

92' Mancuello inicia jogada, toca para Marcelo, que aciona Raniel. O atacante bate colocado e quase ampliou a vantagem.

90' Três minutos de acréscimo

88' Reina tenta cruzar e manda muito mal

86' CARTÃO AMARELO! Lucas Silva, volante do Cruzeiro.

84' Ceará toca a bola, mas não consegue ser efetivo

82' Marcelo recupera na entrada da área e toca para Mancuello. Argentino emenda de primeira na meia-lua e manda longe.

81' Thiago Neves cobra falta e Éverson, bem colocado no meio do gol, defende.

81' ALTERAÇÃO CRUZEIRO! Sai Rafael Sóbis e entra Marcelo.

79' CARTÃO AMARELO! Juninho Piauiense, meia do Ceará.

76' Fábio salta e defende cobrança de escanteio.

75' Éder Luís cruza e Léo afasta. Na sobra, Romário bate com a canhota e Fábio espalma.

74' Mancuello recebeu na direita, dominou bonito, mas não conseguiu driblar Romário. Lateral.

73' Éder Luís recupera bola de Rafael Sóbis, tabela com Reina, mas não passa pelo camisa 7 do Cruzeiro.

72' ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Ricardinho e entra Juninho Piauiense.

71' Ceará tenta chegar pelo alto, mas criação e definição são muito falhos.

69' Rafael Sóbis foi lançado em velocidade, mas estava impedido.

66' ALTERAÇÃO CRUZEIRO! Sai Sassá e entra Raniel.

65' CARTÃO AMARELO! Rafael Sóbis, atacante do Cruzeiro, por reclamação.

64' Éder Luís foi acionado em lançamento por Fabinho. Jogador entrou na área e finalizou. Fábio defendeu em dois tempos.

63' Rafael Sóbis recupera a bola de Romário e chutou na entrada da área. A bola foi sem direção.

61' Mancuello fica com rebote na entrada da área e emenda chute, mas mandou longe do gol.

60' Sassá recebeu, entrou na área e finalizou. Éverson espalmou.

59' Arthur Cabral é acionado em cruzamento, se antecipa à marcação e bate colocado. O goleiro Fábio defende em dois tempos.

57' ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Douglas Coutinho, debaixo de muitas vaias, e entra Reina.

54' CARTÃO AMARELO! Sassá, atacante do Cruzeiro. Jogador está fora da próxima rodada, quando a Raposa enfrenta o Vasco da Gama.

52' Lucas Silva arrisca da intermediária e manda por cima da meta.

48' Mancuello rouba a bola no meio de campo e toca para Thiago Neves. O camisa 10 devolve para o meia e chuta. Éverson sai para espalmar.

48' Thiago Neves faz lançamento em velocidade para Sassá, mas a arbitragem assinala impedimento do atacante.

46' Arthur Cabral foi lançado na área, ajeitou de cabeça e Éder Luís testou. Fábio defendeu.

46' ALTERAÇÃO CRUZEIRO! Sai Bruno Silva e entra Mancuello.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

BANCO DE RESERVAS



Ceará - Fernando Henrique; Bruno Pires, Tiago Alves, Felipe Jonatan, Pio, Matheus Lira, Reina, Juninho Piauiense, Luidy, Hyuri e Élton;



Cruzeiro - Rafael; Lucas França, Ezequiel, Murilo, Manoel, Patrick Brey, Marcelo Hermes, Ariel Cabral, Raniel e Marcelo.

47' Fim de primeiro tempo na Arena Castelão. Muitas vaias da torcida cearense.

45' Dois minutos de acréscimo.

44' Cruzeiro com boa postura no meio de campo e cadencia a partida.

41' Ceará tenta trocar passes no meio de campo, mas a indefinição nas jogadas atrapalha e não pressiona a defesa do Cruzeiro

38' Sassá apresenta sangramento e sai de campo para receber atendimento médico e reparar a situação.

36' Lucas Romero volta ao campo.

35' Arthur Cabral recebe cruzamento e tenta surpreender Fábio com cabeceio, mas vai para fora.

35' Jogo reiniciado. Cruzeiro temporariamente com um jogador a menos.

34' Lucas Romero caído em campo e recebe atendimento médico.

33' Egídio rola para Rafael Sóbis, que cruza na área e Éverson leva a melhor. Na sobra, Sóbis manda para a área, a bola desvia e bate na trave. A arbitragem parou a jogada ao alegar impedimento de Sassá.

32' CARTÃO AMARELO! Arthur Cabral, por entrada dura em Lucas Romero.

31' CARTÃO AMARELO! Bruno Silva, meio-campo do Cruzeiro, por cometer falta.

31' Rafael Sóbis cobra escanteio e Dedé sobe travado com a defesa.

29' Éder Luís recebe pela direita, avança e cruza muito mal.

28' Ricardinho deu belo lançamento para Éder Luís, mas Fábio se antecipa e faz a defesa.

26' Jorginho tenta modificar o time e dar ânimo após o gol sofrido.

25' ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Wescley e entra Éder Luís.

24' Wescley caído no gramado e recebe atendimento médico.

23' Ceará tenta trocar passes, mas não consegue acertar.

22' Ceará impaciente. Vozão ainda não venceu na Série A.

20' Posse de bola: Ceará 37% x 63% Cruzeiro

19' Sassá caído no gramado e recebe atendimento médico.

19' Foi o primeiro gol de Sassá no Campeonato Brasileiro

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!

Rafael Sóbis faz logo lançamento para Bruno Silva na direita. O meio-campista cruzou rasteiro e Sassá completou para abrir o placar. Sassarrada! Raposa na frente.

17' Arthur Cabral completa cruzamento com cabeceio torto, sem perigo.

14' Bola em andamento mais uma vez.

14' Bruno Silva cai após dividida e jogo é paralisado novamente.

13' Partida reiniciada.

12' Richardson cai no gramado e vai receber atendimento médico. Jogo interrompido no momento.

11' Thiago Neves avança pelo meio e chuta. Éverson defende com tranquilidade.

11' É de perder as contas a quantidade de jogadores de Ceará e Cruzeiro que escorregaram no gramado da Arena Castelão.

8' Rafael Sóbis cobra escanteio, Éverson dá um soco e Douglas Coutinho afasta em definitivo.

8' Thiago Neves cobra falta com categoria e Éverson faz grande defesa. Escanteio.

5' Partida de muitos passes errados, mas as faltas protagonizam o início da partida.

2' Ceará tenta manter a posse de bola em seu campo ofensivo.

COMEÇA A PARTIDA!

A partida começa em instantes.

Execução do Hino Nacional Brasileiro.

As equipes entram no gramado da Arena Castelão.

A arbitragem é do Rio de Janeiro. Rodrigo Carvalhães de Miranda é o árbitro principal, enquanto Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim serão os assistentes.

CRUZEIRO - Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Lucas Romero e Lucas Silva; Bruno Silva, Thiago Neves e Rafael Sóbis; Sassá. Técnico: Mano Menezes.

CEARÁ - Everson; Patrick, Valdo, Rafael Pereira e Romário; Richardson, Fabinho, Ricardinho e Wescley; Douglas Coutinho e Arthur Cabral. Técnico: Jorginho.

As escalações já foram divulgadas pelas equipes.

Na vaga, Lucas Romero seguirá no time. Henrique seguirá fora da equipe para descansar. Além disso, Robinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Bruno Silva e Mancuello.

Mano Menezes não poderá contar com o volante Lucas Silva. O jovem revelou que sentiu dores no duelo contra o Santos, na semana passada, e atuou no sacrifício na quarta-feira. Por isso, o treinador vai deixar o jovem descansando.

Arthur também treinou normalmente e fica à disposição do treinador. As dúvidas aparecem do meio para frente. Com muitas baixas, Jorginho terá que se virar para montar o Vovô que encara a Raposa.

Jorginho terá muitos desfalques para a partida. Mas terá dois retornos importantes. Rafael Pereira foi liberado pelo Departamento Médico e deve compor a zaga ao lado de Valdo.

O detalhe do jogo é que será o combate dos dois piores ataques do Campeoanto Brasileiro. O Ceará não venceu e tem apenas quatro gols marcados. Já o Cruzeiro, embora esteja na sétima posição, tem apenas cinco.

Enquanto o Alvinegro de Porangabuçu ainda não venceu na competição e amarga a vice-lanterna, a Raposa vem de duas vitórias convincentes sobre Santos e Palmeiras e já está na sétima posição, com 13 pontos.

Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (3), às 19h, na Arena Castelão. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.