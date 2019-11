Resultado de Santos X Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2018 (5-2)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Não deixe de ler a nossa resenha pós-jogo e conferir nossas repercussões sobre as partidas de hoje. Até mais!

Com três gols de Rodrygo, Santos goleia Vitória por 5 a 2 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

42' - Jean Mota recebe de Copete na entrada da área e chuta no canto direito para a boa defesa do goleiro Elias

38' - RAMON MARCA O SEGUNDO DO TIME BAIANO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA

35' - Posse de bola: Santos 56% x 44% Vitória

30' - Após a linda defesa do goleiro Vanderlei, Rodrygo faz lindo lançamento no ataque para Gabriel, que arranca e chuta no canto esquerdo cara a cara com o goleiro Elias.

28' - GABRIEL FAZ O QUINTO DO SANTOS!!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

25' - Rodrygo dribla o marcador e arranca pela esquerda, mas Aderlan Santos rebate para longe da defesa

21' - Pela direita, Neílton cruza para Kanu, que desvia de cabeça no meio da área para Pedro Botelho chutar e Vanderlei fazer boa defesa.

17' - NEÍLTON DIMINUI PARA O TIME BAIANO NO JOGO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA

12' - Wallyson cobra falta pela direita, mas a bola bate em Jean Mota e vai longe do gol de Vanderlei.

7' - Santos volta atacando mais pelos lados do campo.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

44' - RENATO FAZ O QUARTO GOL DOS MANDANTES!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

40' - Rodrygo cai no gramado após dividida com Rodrigo Andrade e recebe atendimento médico

34' - Wallyson cruza pela direita na grande área, mas David Braz desvia de cabeça para longe.

30' - RODRYGO MARCA O TERCEIRO DELE E O DO SANTOS NA PARTIDA!!!!!!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

25' - RODRYGO AMPLIA A VANTAGEM DO TIME DA CASA COM UM BELO GOL NA VILA BELMIRO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

22' - Victor Ferraz cruza da direita, Dodô cabeceia, e Elias defende. No rebote, Rodrygo abre o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS

15' - Santos toca a bola com calma na intermediária, esperando o melhor momento para atacar.

10' - Após cruzamento de Rodrygo da esquerda, Renato desvia de cabeça para o fundo do gol. Mas o árbitro, corretamente, assinala impedimento.

5' - Santos posicionado no 4-2-3-1, com Gabigol pela direita, Sasha no meio e Rodrygo pela esquerda. Eles costumam trocar bastante de posição.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

As equipes estão em campo para o início da partida

Times confirmados pelos treinadores.

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Santos e Vitória válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

“Difícil você falar alguma coisa antes da partida. Por mais que se faça projeção, às vezes você chega na partida e se depara com uma situação diferente do que todo mundo pensou. O Santos, jogando na Vila pressionado, é uma equipe perigosa, mas, ao mesmo tempo, ele vai te dar oportunidade de jogo. O Vitória tem que ser inteligente o suficiente para saber que, nesse momento, tem uma boa possibilidade diante do Santos, porque dificilmente vamos enfrentar o Santos numa situação assim. Normalmente, o Santos está bem colocado, com times que fazem boa campanha. Então a gente tem que tentar aproveitar”, analisou o treinador.

Contestado Pedro Botelho deve ser titular na lateral esquerda.

O Vitória é o 16º e também luta contra o Z-4. Vagner Mancini quer aproveitar o mau momento do Santos, incomum na visão do técnico. Jeferson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será o único desfalque.

Jair pode optar por quatro atacantes, com Rodrygo deslocado para a armação. Assim, Diego Pituca, Renato, Jean Mota e Léo Cittadini brigariam por duas vagas no meio-campo. Alison, Arthur Gomes e Vitor Bueno seguirão no departamento médico.

Para se reabilitar, o alvinegro não terá novos desfalques. E Bruno Henrique tem chance de ser titular pela segunda vez em 2018 – o camisa 11 tem três partidas na temporada, nenhuma completa, por conta de contusão na retina do olho direito e lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda.

Pressionado, Jair Ventura precisa da vitória para convencer a diretoria a bancá-lo. O Comitê de Gestão irá se reunir na segunda-feira para avaliar o futuro do Peixe. A situação é quase insustentável com os 45% de aproveitamento na temporada e a 18ª colocação no Brasileirão.

Santos e Vitória se enfrentam, neste domingo (3), às 16h, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.