Buscando recuperação na tabela, Vila Nova enfrenta líder Fortaleza

Brigando na parte de cima da tabela, o Vila Nova tem um difícil desafio diante do líder invicto Fortaleza, nessa terça-feira (5), às 21h30. Em jogo válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada, o Vila tenta quebrar a sequência de derrotas, enquanto os cearenses querem manter seu grande início.

A equipe goiana vai em busca da vitória para encerrar a sequência negativa de jogos e se estabilizar entre os melhores do torneio. Já o tricolor do Pici quer vencer fora de casa para aumentar a distância na liderança da competição.

Técnico Hemerson Maria prega calma

Vindo de três derrotas consecutivas (Oeste, Coritiba e CSA), a equipe colorada vive seu pior momento no campeonato, e terá confrontos que podem afetar seus planos ao longo da temporada. Com 13 pontos, o Tigre caiu para a sétima colocação, mas somente um ponto atrás do G-4.

O técnico Hemerson Maia comentou, em entrevista coletiva, sobre a importância das próximas partidas.

“Não podemos fazer desses dois jogos as duas decisões do campeonato. Se tivermos duas vitórias, não significa que estaremos estabelecidos. O campeonato é equilibrado e não acaba na terça contra o Fortaleza, ganhando ou perdendo. Faremos de tudo para vencer, mas não será o fim do campeonato”, comentou.

Quebrando recordes, Fortaleza mantém humildade

Pelo outro lado, no melhor início da história da Série B, com sete vitórias e um empate, o Fortaleza é o líder isolado da competição com 22 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, CSA. O time vem embalado numa sequência de quatro vitórias seguidas, possuindo 91,7% de aproveitamento geral até agora.

O treinador do Leão, Rogério Ceni, avaliou o desempenho da equipe e focou na importância dos pontos no fim do torneio. “É um bom início de campeonato. Mas a história fala de quem vence e conquista os objetivos no final. É importante essa pontuação na somatória dos pontos na parte final. Ninguém imagina nunca ganhar sete de oito”, avaliou.

Ceni também falou sobre o confronto contra o Vila Nova, e confirmou a possibilidade de fazer mudanças na equipe. “O maior desafio é o que eu ainda não joguei. Vila Nova, hoje, é o nosso maior desafio. Vamos analisar qual a melhor formação. Se mudarmos, vamos (escalar) aqueles que chegaram agora, como Minho, como Marcinho, Wilson. Senão, Marlon ou Dodô para o meio, ou Igor”, disse.