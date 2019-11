Resultado de São Paulo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

FINAL DE JOGO NO MORUMBI

49' - Shaylon recebe na entrada da área e arrisca para o gol, mas acaba isolando a bola.

4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

40' - ?Nico López lança Zeca na linha de fundo, que cruza na área para Rossi tentar o cabeceio direto para fora.

35' - Patrick tenta ganhar de Petros no meio, mas o volante tricolor afasta para a lateral.

30' - Rossi tenta sair jogando na defesa colorada, mas perde a bola para Araruna. Na sequência Cuesta chega rasgando e afasta.

23' - Shaylon divide a bola no meio e manda um balão para o ataque. Everton domina e tenta a jogada, mas a defesa colorada afasta.

14' - Liziero tenta puxa contra-ataque para o São Paulo com passe para Petros, mas Patrick se antecipa e corta a jogada.

10' - Charles cruza na área, Iago arruma para o meio e Leandro Damião tenta mais uma bicicleta de dentro da pequena área, de novo para fora.

5' - Anderson Martins perde a dividida para Pottker dentro da área, limpou o goleiro Sidão, que rebateu e foi travado na finalização.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

ESTATÍSTICAS DA PARTIDA

São Paulo 0 x 0 Internacional

Posse de bola: 50% x 50%

Finalizações: 8 x 2

Faltas cometidas: 17 x 1

Roubadas de bola: 12 x 7

Passes errados: 10 x 18

Jogo aéreo: 11 x 4

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

42' - Arboleda chega forte de carrinho em Iago, mas o árbitro não marca nada. Lateral para o Inter no campo de ataque.

36' - Escanteio cobrado, a bola sobra na entrada da área e Reinaldo chega mandando uma bomba, que ia no ângulo, mas Danilo Fernandes faz uma defesa sensacional!

30' - Diego Souza acha Tréllez na entrada da área e Charles rouba a bola. Na sequência o mesmo Tréllez derruba o volante colorado e impede o contra-ataque.

25' - Diego Souza passa de calcanhar para Éverton, que puxa para a linha de fundo e cruza na área, mas nenhum jogador do São Paulo consegue chegar na bola.

20' - Arboleda e Sidão ficam na dúvida e a bola quase sobra para Damião na cara do gol, mas o goleiro tricolor se recupera e limpa a jogada.

14' - Zagueiros colorados trocam passes na defesa. São Paulo sobe a linha de marcação e tenta atrapalhar a saída de bola do Inter.

10' - Liziero recebe passe na entrada da área e, de novo, arrisca para o gol. A bola sobe muito e passa por cima do gol de Danilo Fernandes.

COMEÇA A PARTIDA

Internacional: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Charles, Edenílson e Patrick; Lucca, William Pottker e Leandro Damião.

São Paulo: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Petros e Liziero; Diego Souza, Lucas Fernandes e Everton; Tréllez.

Equipes confirmadas!

Boa noite para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre São Paulo e Internacional válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

“Temos que somar pontos neste campeonato longo. Deixamos dois pontos e buscaremos recuperar. Estamos na parte de cima da tabela e queremos nos estabelecer ali”, afirmou o técnico colorado Odair Hellmann.

Assim como seu colega são-paulino, Hellmann terá de pensar em soluções para suprir a ausência dos desfalques. Com Rodrigo Dourado suspenso e D’Alessandro lesionado, o treinador deve lançar mão de Gabriel Dias ou Charles para a vaga do volante e manter o esquema com dois pontas (Lucca e William Pottker) e um centroavante (Leandro Damião).

O Inter também teve sua série de três triunfos consecutivos interrompida na última rodada, quando empatou sem gols com o Sport em pleno Beira-Rio. Defendendo uma invencibilidade de cinco partidas no Brasileiro, o time gaúcho buscará surpreender no Morumbi para ingressar no G4.

Já Valdívia, em decorrência de questões contratuais, nem sequer ocupará o banco de reservas. E Marcos Guilherme, um dos poucos destaques do time no revés para o Palmeiras, já se despediu do clube.

Suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos, Nenê e Bruno Alves estão fora, ao passo que Hudson se recupera de uma contratura na coxa direita e não tem condições de jogo.

Pesa a favor do time o seu aproveitamento de 83% como mandante no Brasileiro, com três vitórias – Paraná (1×0), Santos (1×0) e Botafogo (3×2) – e apenas um empate – Atlético-MG (2×2). A ideia é aproveitar o apoio da torcida para se reaproximar da liderança, que hoje é ocupada pelo Flamengo, com 20 pontos.

“Temos de ganhar o próximo jogo e estar onde queremos: lá em cima na tabela. Vamos pensar no próximo jogo. Não penso que o São Paulo era espetacular em fase de vitórias e nem que estamos mal porque perdemos um jogo”, avaliou Aguirre.

A equipe comandada po Diego Aguirre tentará se reabilitar do revés por 3 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque, resultado que determinou a queda de sua invencibilidade no torneio.

A partida é um confronto direto pelas primeiras posições da competição nacional. O Tricolor ocupa o quarto lugar na tabela, com 16 pontos, apenas um a mais do que o Colorado, quinto colocado.

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta terça-feira, às 21h, no Morumbi. O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.