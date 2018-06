São Bento vira, mas não segura vitória contra Boa Esporte e empata pela quarta vez seguida

Visando se recuperar no Campeonato Brasileiro Série B, o Boa Esporte recebeu o São Bento, no Estádio Dilzon Melo,o Melão, em partida válida pela nona rodada da Série B. Pressionado após um inicio desastroso na competição, o Boa precisava da vitória a todo custo para tentar se afastar da lanterna, mas ficou no 2 a 2. Foi o sétimo empate do time de Sorocaba em nove rodadas.

O Boa abriu o placar com Caique, logo aos dois minutos de jogo. A equipe de Sorocaba conseguiu arrancar o empate aos sete, com gol de Ronaldo e virou aos quatro do segundo tempo, novamente com gol do centro-avante. A equipe mineira conseguiu deixar tudo igual novamente aos 41, com gol de William Barbio. Porém o resultado de nada adiantou, o Boa Esporte segue na lanterna do Brasileirão, já o São Bento segue invicto e ocupa à décima posição.

A equipe mandante começou a partida a todo vapor. Logo com um minuto de jogo, Machado sofreu falta pelo lado direito. No lance seguinte, Gustavo Geladeira cobrou falta, e Caíque finalizou com o pé direito do meio da área no lado direito do gol, abrindo o placar para o Boa Esporte.

O São Bento, não se intimidou pelo gol sofrido e aos sete minutos, arrancou o gol de empate. Paulinho cruzou para Ronaldo, que de cabeça mandou no lado direito do gol. A partir daí, o time de Sorocaba pressionou a equipe mineira. Aos 10, Ronaldo finalizou com o pé direito de fora da área, para a defesa do goleiro Fabrício Barros. No lance seguinte, Rodolfo finalizou com o pé esquerdo de fora da área, e o arqueiro do Boa apareceu para fazer a defesa.

O Boa, respondeu três minutos depois, Douglas Baggio viu Machado, que finalizou com o pé direito de fora da área para a defesa do goleiro Rodrigo Viana. Antes do intervalo, as duas equipes seguiram em busca do gol de desempate, mas o placar permaneceu 1 a 1.

No segundo tempo, o São Bento seguiu pressionado e logo aos quatro minutos, tratou de virar o placar. Doriva cruzou para Ronaldo, que cabeceou no meio da área no canto inferior esquerdo, fazendo seu segundo gol na partida.

O Boa Esporte, por sua vez, só conseguiu chegar com perigo aos 27 minutos, quando Douglas Baggio tentou um passe com profundidade e encontrou Genesis, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos 39 minutos, Alyson sofreu falta cometida por Doriva, dentro da área. O árbitro marcou pênalti a favor da equipe mineira. Na cobrança William Babio, de pé esquerdo, deixou novamente tudo igual.

Na décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o São Bento recebe o líder Fortaleza, no próximo sábado (9), às 16h30. No mesmo dia e horário, o Boa Esporte visita o Criciúma.