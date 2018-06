Eduardo Baptista admite atuação ruim apesar de vitória do Coritiba: "Não foi um jogo vistoso"

O Coritiba venceu o CRB na noite desta terça-feira (05) por 1 a 0, jogando no Couto Pereira pela 9ª rodada do Brasileiro da Série B. Com gol de Yan Sasse, o Coxa foi para terceiro lugar da tabela, com 17 pontos e busca agora permanecer no G-4.

No primeiro tempo, o Coritiba tentou diversas chances e chutes a gol para abrir o placar. Yan Sasse chegou perto aos sete minutos tentando, mas o chute foi fraco demais. Já aos 17 minutos, uma cabeçada na bola de Sasse após cruzamento de William Matheus resultou no primeiro gol dos donos da casa.

O time da casa tentou dominar 100% o primeiro tempo mas o CRB equilibrou. Diego Rosa quase ampliou o placar, cabeceando no travessão aos 44 minutos. Já na segunda etapa, o Galo voltou forte no contra-ataque, deixando o alviverde preocupado. Pressionando, Alecsandro aos 31 cabeceou para o gol, nas mãos do goleiro rival João Carlos. O Coxa segurou o placar e conseguiu a quinta vitória em casa em cinco jogos.

O goleiro do Coritiba, Wilson, admitiu que não foi das melhores partidas, mas valorizou o resultado. "Valeu pela vitória, temos que ter essa sequência. Não fizemos um bom futebol, eles foram cozinhando o jogo e eles procurando o nosso erro. Temos que ser mais decisivos em casa e não dar chances" afirmou o jogador.

Já o técnico Eduardo Baptista também comentou que a atuação do Coritiba ficou longe do ideal, porém ressaltou as adversidades enfrentadas.

"Não foi um primor de partida, oscilamos durante o jogo, mas precisamos pontuar. No momento em terceiro e buscando agora vencer fora de casa. As equipes que vão muito bem em casa geralmente sobem, é importante ter este 100% em casa, e temos que buscar fora. Em um dia frio e de chuva a torcida veio, ajudou e agora dois jogos difíceis fora do Couto”, disse o treinador.

Ele também falou da importância de se obter os três pontos em casa e permanecer no G-4. “Não foi um jogo vistoso mas os três pontos eram importantes para sairmos para dois jogos fora, e dentro do G-4. Queremos fazer um jogo melhor, mas os 3 pontos são o mais importante”.

O próximo desafio do Coritiba é um confronto direto contra o Avaí, quarto colocado, fora de casa, pela 10ª rodada do Brasileiro Série B. O jogo acontece na sexta-feira (08), às 21h30 na Ressacada.