Empresário nega contato do Flamengo por Wendel, ex-Fluminense

Nas últimas horas desta quarta-feira, viralizou nas redes sociais uma foto do ex-volante do Fluminense, Wendel, no Maracanã ao lado de seu empresário e do jogador Cuellar, do Flamengo. Eles estavam em um camarote assistindo a partida entre Flamengo e Corinthians que ocorreu no último domingo (3) no estádio.

De imediato, começou uma especulação sobre uma possível vinda do jogador para reforçar o meio de campo do time rubro-negro. O Fla estuda contratações para o setor e sondou Walace, do Hamburgo, para a posição no início do ano, mas sem sucesso.

A reportagem do VAVEL Brasil entrou em contato com o empresário do jogador que negou qualquer tipo de proposta do Flamengo pelo jogador e deixou claro que o Sporting não tem qualquer intenção de negociar o jogador neste momento.

Um fator que pesa para a permanência de Wendel em Portugal é a recente saída do treinador Jorge Jesus, que não vinha utilizando o jogador e chegou a dar declarações dizendo que jogar no Sporting era diferente de jogar no Fluminense.

"É um jovem com 20 anos que está se adaptando a uma realidade diferente em Portugal. Pouco a pouco, está melhorando. Hoje demos a ele uma oportunidade e conhecemos o Wendel. Acreditamos muito no trabalho e no talento dele. Está mais integrado com processos da equipe, na forma de pensar, com o estatuto do Sporting. Uma coisa é jogar no Fluminense, outra é no Sporting, com todo o respeito. Ele está crescendo", disse na época.