Grêmio perde para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-2)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com dois gols de Willian, Palmeiras vence o Grêmio por 2 a 0 fora de casa em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos.

41 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! No contra-ataque, Hyoran aciona Willian que toca na saída de Grohe para ampliar o placar.

37 min: No Palmeiras entra Lucas Lima na vaga de Bruno Henrique.

37 min: Leonardo cruza, Thiago Santos não consegue afastar o perigo e Pepê pega mal na bola e manda longe do gol de Jailson.

33 min: Agora quem muda é o Grêmio, entra Thonny Anderson para saída de Arthur.

32 min: Palmeiras mexe denovo, sai Moisés para entrada de Jean.

29 min: Mudança no Palmeiras, entra Thiago Santos na vaga de Felipe Melo.

28 min: Bruno Henrique também recebe cartão amarelo.

27 min: Cartão amarelo para Luan por reclamação.

26 min: Luan cobra escanteio na área e Bressan cabeceia por cima do gol.

24 min: No Grêmio sai Lima para entrada de Pepê.

23 min: Everton cruza com perigo e André quase desvia para o gol.

23 min: Cartão amarelo para Hyoran.

21 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu passa por Jailson e serve Willian que dessa vez não perdoa e manda para o fundo das redes.

17 min: Paulo Victor recebe amarelo por reclamação.

15 min: Cartão amarelo para Moisés!

14 min: Acidente de trabalho em campo, Dudu acaba se chocando com o juiz sem querer quando vai tentar pegar a sobra da bola.

10 min: Felipe Melo comete falta em Arthur e recebe cartão amarelo.

8 min: Luan manda a bola para a área e ninguém chega para marcar.

6 min: Marcos Rocha cobra lateral na área e Kannemann quase marca contra.

1 min: UUUUUUH! André serve Lima que bate para ótima defesa de Jailson.

0 min: No Grêmio sai Maicon para entrada de Jailson.

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo.

42 min: Felipe Melo comete falta em Luan próximo da área.

37 min: DENOVOOO! Hyoran divide a bola que sobra para Willian, o atacante chuta e a bola acerta a trave denovo.

32 min: Maicon cruza para Everton que cabeceia nas mãos de Jaílson.

31 min: Cartão amarelo para Dudu.

30 min: Willian passa por Bressan mas para em Kannemann.

27 min: Everton recebe de Luan, mas quando vai entrar na área aparece Bruno Henrique para fazer o corte.

25 min: Luan cruza e Jailson sai para ficar com a bola.

21 min: Partida bem movimentada nessa primeira etapa.

16 min: UUUUUUH! Leonardo arrisca de longe e Jaílson faz boa defesa.

16 min: Luan domina mal e chuta fraco para fora.

9 min: Dudu toca para Hyoran, mas o meia comete falta em Cortez.

5 min: Leonardo tabela com Lima e cruza, mas a zaga do Palmeiras faz o corte.

1 min: UUUUUUUUUUUUH! A bola sobra para Willian que chuta e a bola explode na trave.

1 min: Marcos Rocha finaliza e a zaga do Grêmio afasta o perigo.

0 min: Começa o jogo!

Já o Palmeiras vem a campo com: Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Thiago Martins, Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique, Hyoran, Moisés, Dudu; Willian.

O Grêmio está escalado com: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann, Bruno Cortez; Arthur, Maicon, Lima, Luan, Everton; André.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Grêmio x Palmeiras ao vivo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

A grande dúvida da equipe diz respeito à escalação de Ramiro. O meia sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo na vitória sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e não tem presença assegurada no duelo. Ele foi relacionado mas a tendência e de que comece entre os reservas, abrindo, assim, vaga para Lima entrar como titular na equipe.

Luan, por sua vez, volta depois de ter ficado ausente do duelo contra o Bahia, do qual foi preservado em razão de desgaste físico. Léo Moura é outra novidade na lista de relacionados. O lateral-direito não atuou nos últimos dois jogos por conta de um desconforto na panturrilha esquerda.

Para melhorar o que já está bom, o Grêmio que encara o Palmeiras estará reforçado de dois de seus principais jogadores: Arthur e Luan. O meia está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita que sofreu no empate sem gols no clássico contra o Internacional e o deixou de fora das últimas seis partidas.

A última e única derrota na competição aconteceu no final de abril, por 2 a 1 para o Botafogo, na terceira rodada. Desde então, foram três vitórias e três empates. Um dos pontos fortes do Grêmio tem sido a defesa, que, mesmo sem o zagueiro Pedro Geromel, na seleção brasileira, é a menos vazada junta com a do Cruzeiro, com três gols.

A campanha do imortal tricolor no Brasileirão vai muito bem. Os comandados do técnico Renato Gaúcho estão invictos há seis jogos, somam 16 pontos, estão entre os primeiros colocados na tabela de classificação e podem terminar a rodada na segunda posição, caso vençam o Palmeiras e o Cruzeiro não consiga ganhar do Vasco.

Uma das equipes mais consistentes e regulares do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tenta alcançar a vice liderança. Para isso, precisa vencer o Palmeiras, adversário desta quarta-feira, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em confronto válido pela décima rodada.