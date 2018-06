São Paulo empata sem gols com Internacional e assume a vice-liderança do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela decima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Morumbi, Em São Paulo.

Na noite de terça (05), o São Paulo fez um jogo nivelado com o Internacional, no Morumbi, e com o empate conseguiu subir para a vice liderança do Campeonato Brasileiro.

Com esse resultado o time paulista consegue somar 17 pontos e encosta no líder Flamengo que tem 20 pontos. Já o colorado, fica na quinta posição somando 16 pontos.

Domínio Tricolor para em goleiro

O São Paulo durante o primeiro tempo adotou uma posição totalmente ofensiva. Apesar de ter seis desfalques em comparação com a rodada passada, contou com a força de sua torcida para começar o jogo indo para cima do adversário.

Teve o primeiro tempo com o domínio total, que foi de acordo com a estratégia traçada por Diego Aguirre, que era ficar no campo de ataque o tempo todo.

Mas só teve seu primeiro chute a gol com apenas cinco minutos de partida. Mas foi aos 36 minutos do primeiro tempo que o tricolor paulista teve a maior chance da partida aos pés de Reinaldo, que experimentou chutar de fora da área e obrigou o goleiro Danilo a fazer uma boa defesa dando um escanteio para o São Paulo.

São Paulo se lança ao ataque sem sucesso

O Internacional voltou com outra atitude no segundo tempo, totalmente ofensivo, e devolveu o sufoco passado no primeiro tempo para o time da casa. Com uma finalização já no primeiro minuto da segunda parte da partida, o Colorado começou a mostrar seu poder ofensivo. Mas a chance mais perigosa veio aos seis minutos de jogo quando Pottker aproveitou um erro na saída de bola do time adversário e fez um passe dentro da área para Leandro Damião que emendou uma bicicleta, mas a bola saiu pela linha de fundo.

No segundo tempo, buscando resultados, Aguirre resolveu fazer duas substituições de uma vez colocando Shaylon e Araruna nos lugares de Lucas Fernandes e Tréllez, e fez sua última colocando o Paulinho no lugar do Lizeiro.

O Internacional fez sua primeira substituição aos 20 minutos do segundo tempo colocando Rossi no lugar do Lucca, aos 30 botou Camilo no lugar de Charles e sua última foi a saída de Pottker para entrar Nico López.

O São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (09), contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Já o Internacional, joga novamente na capital paulista mas dessa vez contra o Santos, domingo (10), na Vila Belmiro.