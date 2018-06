Resultado Sport 1x0 Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2018

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado, o Leão assume a 2ª posição com 18 pontos, dois pontos atrás do líder Flamengo. Já o Atlético-PR, com 9 pontos, entrou novamente na Zona do Rebaixamento, na 17ª posição.

FIM DE PAPO! SPORT 1 x 0 ATLÉTICO-PR

48' Torcida do Sport faz a festa. Rubro-Negro pernambucano está assumindo a vice-liderança.

46' Carleto encheu o pé na cobrança da falta, mas Magrão defendeu sem nenhum problema.

45' Quatro minutos de acréscimos.

41' Apesar de sofrer, o Sport está sabendo controlar a partida, e o Atlético-PR começa a demonstrar nervosismo em busca do gol.

38' MAGRÃO!!! Cobrança de falta de Carleto, Pablo cabeceou e o goleiro do Sport salvou a equipe da casa. Defesaça do Magrão.

37' Cartão amarelo para Ronaldo Alves, do Atlético-PR.

33' Mudança no Atlético: Entra: Bill / Sai: Camacho

32' Cartão amarelo para Bergson, do Atlético-PR.

30' RONALDO ALVES! Tabela do Atlético deixou Lucho na cara do gol, mas o argentino não contava com a presença do zagueiro pernambucano que travou na hora certa.

27' PASSOU! Lucho recebeu na lateral da área, cruzou e a bola passou por toda a área pernambucana, sem que ninguém do Furacão tenha conseguido finalizar.

26' Mudança no Sport: Entra: Neto Moura / Sai: Gabriel

25' Lucho dividiu e ficou sentindo muito.

24' Mais uma mudança no Furacão: Entra: Bruno Guimarães / Sai: Zé Ivaldo

19' Mudança no Sport: Entra: Michel Bastos / Sai: Rogério

17' Cartão amarelo para Zé Ivaldo, do Atlético-PR

14' Com isso, o Leão pernambucano passa a jogar com três zagueiros.

13' Mudança no Sport: Entra: Durval / Sai: Evandro

9' UHH! Cruzamento da direita do ataque do Sport, Wanderson cortou e Gabriel chegou chutando de primeira, mas nas mãos de Santos.

8' UHHHHHH! Após cruzamento de Carleto, Bergson se enrolou, chutou e Magrão tirou com o pé. Na sobra, Camacho emendou de primeira, mas jogou para fora.

6' Mudança no Atlético-PR: Entra: Bergson / Sai: Nikão

2' Com o resultado, o Furacão vai entrando no Z-4 e o Leão vai assumindo a vice-liderança.

0' Com 30 segundos, o volante do Sport arriscou quase do círculo central e acertou o ângulo de Santos! Leão 1 a 0.

0' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! GOLAÇO DE FELLIPE BASTOS!

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! SPORT 0 x 0 ATLÉTICO-PR

45' Um minuto de acréscimo.

44' FUROU! Marlone cobrou falta para a área, Rafael Marques tentou finalizar mas furou e a bola saiu.

42' Furacão já tem o controle da partida, mas cria muito pouco. Jogo é fraco em Recife.

37' Torcida do Sport começa a ficar impaciente e alguns já vaiam após erros de passe da equipe pernambucana.

33' NINGUÉM COMPLETOU! Grande jogada individual de Marcinho, que invadiu a área e cruzou, mas nem Raphael Veiga, nem Pablo conseguiram completar para o gol.

30' Cartão amarelo para Deivid, do Sport.

29' UHHHHHHH! Raul Prata arriscou de longe, Santos espalmou e no rebote, Marlone jogou para fora.

26' Carleto tentou cruzar duas vezes, e na segunda tentativa, Wanderson cabeceou para fora.

23' Raul Prata foi lançado, tentou cruzar para Rogério mas pegou mal na bola e mesmo assim, quase levou perigo ao gol paranaense.

22' UHH! Marlone cobrou a falta na primeira trave, Fellipe Bastos chegou desviando mas para fora.

21' Cartão amarelo para ?Thiago Heleno, do Atlético-PR

18' UHH! Camacho arriscou de longe, mas Magrão defendeu sem problemas.

15' Sport deixa a saída de bola do Furacão com os zagueiros, e com isso a equipe paranaense acaba errando os passes.

13' UHHHHH! Rafael Marques rolou para a finalização de Fellipe Bastos, de primeira, na rede pelo lado de fora.

12' Atlético aciona bastante o atacante Pablo, mas o camisa 92 não conseguiu criar nenhuma chance até aqui.

8' Leão explora as laterais e tenta chegar na base dos cruzamentos, mas não está encontrando sucesso até aqui.

5' Cartão amarelo para Nikão, do Atlético-PR. Parou Marlone, que ia puxando o contra-ataque

4' As duas equipes estão com uniformes que, na imagem de cima, são muito parecidos. Sport joga de vermelho (e listras pretas), e o Atlético joga de laranja.

2' Furacão tem a posse de bola nesse início de partida.

BOLA ROLANDO! COMEÇA SPORT x ATLÉTICO-PR!

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Santos; Wanderson, Thiago Heleno e José Ivaldo; Marcinho, Lucho González, Camacho e Thiago Carleto; Nikão, Pablo e Raphael Veiga.

SPORT ESCALADO! Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Ernando e Evandro; Deivid e Fellipe Bastos; Rogério, Gabriel e Marlone; Rafael Marques

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Sport x Atlético-PR ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Ilha do Retiro, às 21h (de Brasília).

Quem está fora: Paulo André, Jonathan e Pavez (lesionados).

Pendurados: Zé Ivaldo, Carleto, Lucho González, Bruno Guimarães, Guilherme e Pablo.

Já o Atlético-PR, após um bom começo do trabalho do Fernando Diniz, despencou no Brasileirão e na Copa do Brasil, e precisa corrigir o rumo do trabalho para não brigar na parte de baixo da tabela.

Quem está fora: Sander (suspenso) e Claudio Winck (lesionado)

Pendurados: Magrão, Anselmo e Raul Prata.

Com Claudinei Oliveira, a equipe pernambucana disputou sete partidas no Brasileirão, e tem quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O aproveitamento do técnico do Leão é de 66,66%.

Já o Atlético-PR foi até o Independência e perdeu para o América-MG, de virada, por 3 a 1. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Sport foi até o Beira-Rio e empatou em 0 a 0 com o Internacional. Veja os melhores momentos:

Já o Furacão, com 9 pontos, ocupa a 16ª colocação, e precisa da vitória para não correr nenhum risco de entrar na Zona de Rebaixamento ao final da rodada.

Com 15 pontos, o Leão pernambucano está na 6ª posição e, em caso de vitória logo mais, pode terminar a rodada na vice-liderança.

Sport e Atlético-PR se enfrentam nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 10ª rodada da competição. As duas equipes brigam em partes distintas da tabela.