Resultado Vitória e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos a todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Com gol de Neilton, Vitória vence a Chapecoense na Bahia por 1 a 0 em jogo válido da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

51 min: Fim de jogo!

49 min: Chape tenta pressionar em busca do empate.

47 min: Wallyson cobra falta longe do gol de Jandrei.

45 min: Rafael Thyere e Arthur recebem cartão amarelo.

40 min: Cartão amarelo para André Lima.

39 min: Outra mexida no time baiano, entra Lucas Fernandes no lugar de Neilton.

38 min: Neilton comete falta no contra-ataque da Chape e recebe cartão amarelo.

36 min: No Vitória sai Rhayner para entrada de Nickson.

35 min: Vinicius chuta longe do gol de Ronaldo.

30 min: Agora é o Vitória que mexe, entra Yago no lugar de Lucas Marques.

29 min: Chape muda outra vez, entra Eduardo na vaga de Apodi.

28 min: Na Chape sai Márcio Araújo para entrada de Guilherme.

28 min: Vinicius faz boa jogada e chuta para fora.

20 min: UUUUUH! Arthur cobra falta com perigo e Ronaldo salva o Vitória.

19 min: Kanu comete falta em Arthur e recebe cartão amarelo.

18 min: Chape muda, sai Wellington Paulista para entrada de Vinicius.

16 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Apodi afasta mal e Neílton solta a bomba de fora da área para marcar um golaço.

13 min: Rhayner recebe de Neílton e chuta em cima da marcação.

11 min: Vitória cruza na área e Apodi faz o corte.

4 min: Wallyson faz o cruzamento da esquerda e a zaga da Chape faz o corte.

2 min: Rhayner finaliza e Jandrei faz a defesa.

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Teremos um minuto de acréscimo.

42 min: UUUUUUH! Pressão do Vitória, agora é Neilton que bate de voleio para boa defesa de Jandrei.

40 min: Outro cruzamento na área da Chape e André Lima cabeceia para fora.

34 min: Wellington Paulista tenta o cruzamento mas Ronaldo sai e fica com a bola.

25 min: Jefferson tenta acionar Wallyson mas erra o passe.

18 min: Agora o cruzamento veio da direita, Neílton finaliza em cima da zaga da Chape.

17 min: Boa jogada do Vitória, após cruzamento na área, André Lima chega de carrinho para finalizar exigindo boa defesa de Jandrei.

10 min: UUUUUUH! Contra-ataque rápido do Vitória e Lucas Marques quase surpreende Jandrei do meio da rua.

3 min: Canteros aciona Apodi que bate direto para fora.

0 min: Começa o jogo.

Já a Chapecoense está escalada com: Jandrei; Apodi, Douglas, Rafael Thyere, Bruno Pacheco; Elicarlos, Marcio Araújo; Nadson, Canteros, Arthur Caíke E Wellington Paulista.

O Vitória vem a campo com: Ronaldo; Cedric, Kanu, Aderllan, Jeferson; Lucas Marques, Ramon; Rhayner, Neílton, Wallyson E André Lima.

Vamos as escalações das equipes!

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes de Vitória e Chapecoense ao vivo. Fique conosco!

Outro problema para a Chapecoense será a não presença de Gilson Kleina. Na súmula do jogo entre Atlético-MG e Chape, o árbitro relatou a expulsão do comandante do time catarinense, de acordo com ele, por gesticular e reclamar das decisões.

A principal ausência será o atacante Leandro Pereira, expulso na partida do último sábado contra o Atlético-MG. O jogador já retornou para Chapecó e não ficou reunido com o grupo que iniciou os treinamentos na Toca da Raposa, antes de viajar para a capital baiana.

Um resultado positivo é fundamental para piorar a situação do time, que se perder do Vitória, será ultrapassado pelo time baiano e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Já pelo lado da Chapecoense, a situação também não está muito diferente da do adversário desta quarta-feira. A equipe catarinense está na décima quarta colocação e conseguiu apenas quatro pontos nas últimas quarto rodadas.

“O Vitória entrou dispenso, essa é a verdade. Na minha opinião, faltou um pouco de concentração no primeiro tempo. Isso acabou sendo determinante para que o Santos abrisse o placar e fizesse dois gols em sequência. Isso desestabilizou nossa equipe no lado emocional na equipe, que acabou voltando bem melhor no segundo tempo,algo mais próximo do que o Vitória pode apresentar durante os jogos”, ressaltou Mancini.

O treinador do Vitória lamentou que a equipe entrou dispersa no primeiro tempo do duelo diante do Santos. Para ele, o grande problema do time foi a falta de concentração, que fez com que o placar estivesse irreversível já no primeiro tempo de jogo.

O mau desempenho fez com que um grupo de torcedores protestassem em frente ao aeroporto da capital baiana, sendo que os mais criticados eram o técnico Vágner Mancini e o volante Uillian Correia.

A situação da equipe nordestina é mais do que complicada. Na última rodada, o time enfrentou fora de casa o Santos e a goleada sofrida por 5 a 2 foi um dos piores resultados sofridos pelo Vitória nos últimos anos, caindo para a décima sétima posição.

Vitória e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Barradão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.