Quem manda no Horto? América e Atlético se enfrentam em clássico no Independência

Valendo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o América, nesta quinta-feira (7), às 21hs, no Estádio Independência. Os dois times estão em 10º e 11º, respectivamente, na tabela de classificação, e uma vitória pode representar uma aproximação dos primeiros colocados.

O Atlético não vence a três jogos. São duas derrotas e um empate, além da defesa, até então uma das melhores do Brasileirão, ter levado sete gols nos últimos embates. Outrora líder do Campeonato Brasileiro, o Galo entrará em campo pressionado por vitórias, já que tem uma sequencia de jogos favorável por atuar em casa até a parada para a Copa do Mundo.

Já o América, com menos pressão por resultados, realiza uma boa campanha no Brasileirão. Já venceu quatro partidas e as atuações do time tem agradado aos torcedores americanos e também a crítica especializada. O time do técnico Enderson Moreira tem ganhado o respeito dos adversários na competição.

Thiago Larghi processa mudanças no time para voltar a vencer

Com muitas cobranças por parte dos torcedores, o Atlético entrará em campo com novidades diante do América. As últimas atuações, embora não tenham sido desastrosas, foram duramente criticas pelo resultado final, haja vista que o Galo poderia ter faturado pontos importantes dentro do Brasileirão.

Pensando no reencontro com as vitórias, o técnico Thiago Larghi processará até quatro mudanças no time atleticano. Por ordem técnica, o lateral-direito Emerson e o zagueiro Bremer foram sacados. Patric e Leonardo Silva retornam a titularidade. Na lateral-esquerda, Fábio Santos será desfalque por conta do terceiro cartão amarelo sofrido diante da Chapecoense. Juninho, zagueiro de origem, jogará improvisado na posição. Por fim, Adilson retorna ao time após cumprir suspensão. Elias deixa a equipe.

"A gente sabe que a responsabilidade é nossa, que necessitamos de uma vitória, que é muito importante. É um divisor de águas. A gente está um ponto à frente do América, eles vão querer passar na nossa frente. Cabe a gente não os deixar passar na nossa frente. É um jogo de confiança, muita fé e coragem, porque nos jogos decisivos é onde se conhece o verdadeiro guerreiro", disse Patric, que retorna ao time.

Enderson Moreira terá retorno e dúvida no meio-campo

Após a boa vitória diante do Atlético-PR, no último domingo por 3 a 1, o técnico Enderson Moreira terá que processar mudanças no time americano para o encontro contra o Atlético-MG. O treinador terá um retorno e dúvida no meio-campo.

Quem volta é o lateral-esquerdo Giovanni. O outro jogador da posição, Carlinhos, sofreu uma lesão no ombro diante do Atlético-PR e está em tratamento. No meio-campo as dúvidas serão levadas até o vestiário do Independência. O técnico Enderson Moreira ganhou as voltas do volante Leandro Donizete e do atacante Luan, liberados pelo departamento médico. Ambos podem retornar nas vagas de Juninho e Gerson Magrão, respectivamente.

"Isso fica para a torcida. Para mim está tranquilo. Já vão fazer dois anos que saí de lá. A história que eu fiz ninguém vai apagar, está comigo para sempre, mas hoje eu defendo as cores do Coelho e vou fazer o que eu fazia no Atlético quando jogava os clássicos, que eu brigava, batalhava e dava a vida em campo. Amanhã, mais uma vez, vou fazer isso", declarou Leandro Donizete sobre reencontrar a torcida do Atlético.