Em jogo com poucas emoções, Botafogo empata com lanterna Ceará

O Botafogo recebeu o Ceará, no Estádio Nilton Santos, na noite desta quarta-feira (6), em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Série A. No entanto, em um jogo tecnicamente fraco, o zero não saiu do lugar. Com o resultado, o Glorioso chegou aos 13 pontos e ocupa a décima segunda colocação. Já o Vozão segue na lanterna do campeonato com quatro pontos.

O Botafogo levou perigo aos 11 minutos. Léo Valência cobrou falta na área, Joel Carli cabeceou bem próximo do travessão. Seis minutos depois, Aguirre soltou uma bomba, mas sem direção.

Aos 32, Léo Valência levou muito perigo, porém a bola passou tirando tinta da trave. O Ceará deu a resposta no lance seguinte, com Arthur, que cabeceou acima do travessão da trave defendida por Jefferson. Cinco minutos depois, o arqueiro do Botafogo salvou mais uma vez, em falta cobrada por Pio.

No segundo tempo, o Ceará levou perigo, com Pio, aos 11 minutos e quase abriu o placar. Quatro minutos depois o Botafogo respondeu, quando Léo Valência pegou o rebote da defesa do goleiro Éverson, mas Romário de cabeça, salvou.

O jogo teve momentos preocupantes, quando o zagueiro Yago, em choque com um jogador do Ceará, caiu no chão e ficou desacordado em campo. Ele tentou voltar e até se levantou, mas como o choque foi forte, o jogador teve que ser retirado de campo pela ambulância e foi levado ao hospital mais próximo. O árbitro deu mais 10 minutos de acréscimos, mas o placar não saiu do zero.

Na próxima rodada o Botafogo visita o Bahia no próximo domingo (10), às 16h. Já o Ceará recebe o Palmeiras, no mesmo dia e horário, na Arena Castelão.