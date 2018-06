Goleiro Jandrei lamenta revés da Chapecoense contra Vitória: "Não podíamos perder"

O Vitória venceu por 1 a 0 a Chapecoense na noite dessa quarta-feira (06), no Barradão, em Salvador/BA, em uma partida para fugir da parte de baixo da tabela. O gol do jogo foi marcado Neílton, no segundo tempo. Com o resultado, a Chape permanece com dez pontos, dependendo de resultados para ficar fora da zona de rebaixamento do torneio.

Vindo de um empate contra o Atlético-MG, fora de casa, o Verdão não pôde contar com a presença do treinador Gilson Kleina e do atacante Leandro Pereira, expulsos no duelo em Minas Gerais. Outro desfalque foi o zagueiro Fabrício Bruno, que sofreu uma lesão no púbis durante a semana.

O goleiro Jandrei, em entrevista coletiva após o jogo, lamentou a derrota e a falta de sorte da equipe nas finalizações.

“Acabamos perdendo um jogo que não podíamos perder. Fizemos uma boa partida, infelizmente não conseguimos fazer os gols. Agora é focar, porque no final de semana já tem uma outra partida importante pra gente terminar bem antes da parada da Copa”, disse.

O auxiliar Juninho, que comandou o time no lugar de Kleina, afirmou que a equipe não merecia perder a partida.

“Foi um jogo igual. Nós tivemos chances e eles também. Tomamos o gol, mas tivemos várias oportunidades e pressionamos bastante o time deles nos minutos finais, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol de empate", analisou.

As equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (9). A Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá, às 19 horas. Um pouco mais tarde, às 21 horas, o Vitória enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians.