Após empate, Mano Menezes evita falar de arbitragem: "Sou chorão sempre"

Para a última do diante da sua torcida antes da parada para a Copa do Mundo - que terá início na próxima semana - o Cruzeiro empatou com o Vasco, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (6), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes mencionou que o time celeste foi melhor, porém, acabou prejudicado por dois lances que a arbitragem acabou não marcando o pênalti a favor.

"Acho que na outra vez que o Vasco veio, ele segurou a gente. Hoje, seguraram a gente. Não tiveram nem classe para fazer. Se quisessem fazer, que tivessem competência para fazer. Todos viram. Eu não gosto de falar de arbitragem. Porque eu sou o chorão sempre", pontuou.

Durante o duelo, Egídio cometeu um erro que custou o gol adversário. Para o técnico, as falhas individuais não prejudicaram a Raposa, no qual, teve que superar outras questões.

"A gente admite erros, porque eles acontecem e a nosso favor também. Mas acho que hoje não foram erros. Tínhamos que passar por cima de mais coisas hoje. Faltou um pouquinho para passar por cima de tudo", frisou o treinador.

Mano preferiu não entrar em polêmicas. Revelou que o Cruzeiro mereceu o resultado e que poderia ter ampliado o placar, devido das chances criadas ao longo do jogo.

"Não gosto de falar sobre o adversário. Ele tem o direito de pensar o que tem que fazer. Se estivesse do lado de lá, faria o mesmo. Tudo tem sua hora e seu tempo no futebol. O Cruzeiro mereceu porque aconteceu o gol e mais dois lances de penalidade não marcados. Poderíamos ter vencido com mérito, uma vitória de virada, bem construída. O mérito que estão vendo do lado de lá, poderia não estar sendo discutido", concluiu.

O Cruzeiro volta a campo no sábado (9), às 19h, para enfrentar a Chapecoense, na Arena Condá. A Raposa ocupa o quarto lugar no Brasileiro, com 17 pontos.