Ataque do Cruzeiro esbarra em defesa do Vasco e equipes empatam em Belo Horizonte

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Cruzeiro e Vasco se reencontraram na temporada mais uma vez na noite desta quarta-feira (6), no Mineirão, em Belo Horizonte. Andrey até abriu o placar para o cruz-maltino com golaço de fora da área, mas na etapa final o atacante Raniel deixou tudo igual.

A primeira chance do jogo foi da Raposa. Robinho bateu escanteio e Dedé subiu mais alto que todo mundo e quase marcou, mas a bola saiu. Na sequência Raniel recebeu na grande área, matou no peito e cruzou rasteiro para Thiago Neves chegar finalizando, mas o camisa 30 isolou.

O Gigante da Colina respondeu com Yago Pikachu em cobrança de falta. O ponta bateu colocado por cima da barreira e obrigou Fábio a fazer grande defesa, desviando a bola na direção do travessão.

O primeiro gol da partida veio logo depois, partindo dos visitantes. Andrey recebeu de Wagner e avançou, mesmo adiantando demais a bola, o volante contou com a falha grosseira de Egídio e finalizou bonito no ângulo do camisa 1 celeste, abrindo o marcador no Mineirão.

Logo aos 15 minutos da etapa complementar, o empate em Belo Horizonte. Dedé tocou para Rafael Sóbis que deu de primeira para Raniel, que só tocou na saída de Fernando Miguel para empatar o jogo.

Os donos da casa pressionaram a partir daí, mas esbarravam no forte esquema defensivo organizado por Valdir Bigode. A única boa chance mesmo foi com Dedé, de cabeça, aos 43 minutos do segundo tempo, mas Fernando Miguel atento defendeu.

Com o empate, a Raposa cai para a quarta posição (4ª) na tabela com 17 pontos somados, três atrás do líder Flamengo que ainda joga nesta quinta-feira (7). O Almirante ficou na décima terceira posição (13ª) com apenas 12 pontos conquistados.

O Cruzeiro volta a campo no sábado (9), às 19h, para encarar a Chapecoense na Arena Condá, pela décima primeira rodada do Brasileirão. No mesmo dia e no mesmo horário, o Vasco da Gama recebe o Sport Recife em São Januário, também pela competição nacional.

Lembrando que às 17h30 desta quinta-feira (7) o Vasco apresenta seu novo técnico, Jorginho, e coordenador de futebol, PC Gusmão. Será concedida coletiva de imprensa em São Januário com o novo treinador, que já deve assumir no jogo contra o Sport.