Recordar é viver: há 50 anos, Wilton decidia Fla-Flu com gol de mão

Naquela tarde de 13 de outubro de 1968, o era disputado pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Maracanã. A partida ficou marcada por um gol marcado de forma irregular pelo atacante do Fluminense, Wilton. O lance foi ignorado pelo árbitro Armando Marques, que foi muito vaiado pela torcida adversária.

Eram decorridos treze minutos do primeiro tempo. O ponta-direita tricolor Wilton, arisco e velocíssimo, recebeu um lançamento em profundidade. Ao descrever Wilton, Nelson Rodrigues sempre afirmava: "O garoto corre mais do que um coelhinho de desenho animado".

E corre mesmo, tanto que conseguiu ultrapassar seu marcador, em sua velocidade fulminante. Por um capricho do destino, Marco Aurélio, o arqueiro rubro-negro, saíra bem do gol, e agarraria a bola com tranquilidade.

Mas então, o atacante enganou o goleiro, ajeitando a bola com a mão, para depois, livre, marcar o gol da vitória Tricolor. O lance que foi repetido milhares de vezes na televisão, somente não foi percebido pelo juiz Armando Marques e o bandeirinha Antônio Viug, irritando profundamente a torcida rubro negra.

Jornal da época destaca partida

História do jogador

Wilton César Xavier foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do Fluminense. Pelo Tricolor, Wilton conquistou o Campeonato Brasileiro de 1970, os Campeonatos Cariocas de 1969, 1971, 1973 e 1975, e as Taças Guanabara de 1969 e 1971. Em 194 jogos com a camisa do Flu venceu 106, empatou 43 e perdeu 45. Marcou 19 gols, dentre eles o famoso "gol de mão" aqui descrito.

Defendeu também São Paulo, Santa Cruz, Coritiba e Vitória, e chegou a trabalhar como treinador do Volta Redonda. Wilton faleceu em dezembro de 2009, aos 62 anos.