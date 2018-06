Renato adota postura tranquila após derrota: "Equipes buscaram o gol e Palmeiras foi mais feliz"

O Grêmio acabou surpreendido na Arena e perdeu pelo placar de 2 a 0 para o Palmeiras na noite desta quarta-feira (6),em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi avaliou a partida e o campeonato, destacando que as equipes fizeram as melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores da América.

“Foi um grande jogo acima de tudo. Duas grandes equipes buscando o gol e o Palmeiras foi mais feliz. Nós criamos e não conseguimos. É normal no Brasileirão o sobe e desce. São as equipes com melhores campanhas na Libertadores. Nosso maior objetivo é conquistar o maior número de pontos para estar no bolo lá na frente, Brasileirão não é só em casa", ressaltou.

Nas últimas partidas, o Tricolor havia encontrado adversários retrancados, o que foi motivo de reclamação de Renato, desta vez foi diferente. O Palmeiras partiu para cima e surpreendeu. O comandante ressaltou a postura dos adversários diante do Grêmio.

“Já notaram que 90% das equipes que jogam contra o Grêmio é a melhor partida? Contra o Grêmio todo mundo sempre vai dar a vida, parece que é uma final de Copa do Mundo. Já falei para os jogadores que temos que estar preparados. Todo mundo quer ganhar do Grêmio", avaliou.

A derrota fez a equipe caiu algumas posições. Com 16 pontos ganhos, o Tricolor ocupa a sexta colocação. O Grêmio volta a campo no próximo domingo (10), contra o América-MG. A partida acontece às 16 horas, na Arena do Grêmio.