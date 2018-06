Em jogo movimentado, William marca duas vezes e Palmeiras vence Grêmio em Porto Alegre

Próximo de ter a sua parada para a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro deu as caras nesta quarta-feira (6). Pela 10° rodada do Brasileirão, o Grêmio recebeu o Palmeiras no frio de Porto Alegre, que computava 10° C. Em um jogo com chances para ambos os lados desde o primeiro instante, o Palmeiras saiu com a vitória, com dois gols de William na segunda etapa.

Quando o Palmeiras deu a saída de bola, a equipe alviverde já se fez presente no campo de ataque, com William acertando uma bola na trave logo aos dois minutos em um chute forte de fora da área.

Os donos da casa só conseguiram recuperar a posse de bola após cinco minutos com o Palmeiras cercando a área e dificultando na saída de bola gremista. Aos 16 minutos, Leonardo arriscou um chute de fora da área e Jaílson executou defesa que poderia ter inaugurado o placar.

Com uma partida disputada, tando no quesito físico, quanto tático, o Palmeiras subiu mais uma vez ao ataque e viu William carimbar a trave na segunda oportunidade que chutou de fora da área.

A segunda etapa seguiu disputada, com ambas as equipes buscando o primeiro gol. Dessa vez, o Grêmio que exigiu defesa providencial de Jaílson após troca de passes rápida entre André e Lima.

Logo depois dos minutos de pressão, ambos os técnicos promoveram mudanças que diminuíram o ritmo da partida. Entretanto, William recebeu passe de Dudu, se antecipou aos zagueiros dentro da área, e finalizou de primeira, no canto de Marcelo Grohe que viu a bola morrer dentro do gol.

Atrás do placar, o Imortal se lançou ao ataque e pressionou o Palmeiras, dando trabalho para a defesa alviverde. Todavia, foram os visitantes quem chegaram a mais um gol. Hyoran fez lançamento para William na ponta esquerde, Leonardo desviou a trajetória da bola e tirou o impedimento do atacante que saiu cara a cara com Grohe e mandou para o fundo do gol.

Os donos da casa mais nada conseguiram fazer, visto que o segundo gol saiu a cinco minutos do final da partida.

Com a vitória, o Palmeiras chega a terceira colocação, encostando no pelotão da frente. Já o Grêmio estaciona na sexta posição, com 16 pontos.

Agora, as duas equipes voltam à campo no próximo domingo. O Grêmio recebe o América-MG, enquanto o Palmeiras visita o Ceará.