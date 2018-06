Após empate diante do Cruzeiro, Pikachu não subestima Vasco: "Temos condições de fazer mais"

Subestimado: esta é a palavra que define o Vasco da Gama em suas últimas competições. Nesta quarta-feira (6), o clube carioca conquistou um importante resultado em jogo válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ao empatar com o Cruzeiro em 1 a 1, no Mineirão. Com o placar final, os cariocas ainda permanecem na décima terceira colocação, mas somam 12 pontos, cinco a menos que as raposas - com 17, no G4. Apesar do clima político bastante tenso, até mesmo pelo pedido de demissão do treinador Zé Ricardo, para os jogadores o momento é de focar no Brasileirão. O lateral Pikachu acredita no potencial da equipe.

"Independentemente do que teria acontecido nas últimas semanas, pontuar aqui é sempre importante. Depois de tudo o que aconteceu, é claro que ficamos satisfeitos com o empate, mas sabemos que temos condições de fazer mais. Nos comportamos bem defensivamente. Esperamos ter essa postura para fazer a diferença dentro de casa agora", comentou, já de olho na próxima partida.

O volante Andrey, jogador de apenas 20 anos e cria da base, mostrou mais uma vez seu potencial em chutar fora da área. Agora, além da assistência para o gol de Pikachu contra o Paraná, o atleta soma dois golaços em sequência - o primeiro diante da derrota no clássico com Botafogo. Tudo isso em apenas três jogos. Para ele, a chegada do treinador Jorginho é vista com bons olhos.

"Primeiramente quero glorificar o nome de Jesus por esse gol. Estou muito feliz pelo gol, fui muito feliz no chute. É uma das minhas características. Professor Jorginho chegando e sei que vai ajudar bastante. Foi ele quem me subiu para o profissional e estou feliz com o retorno dele", disse.

O Cruzmaltino receberá o Sport neste sábado (9), às 19h, em São Januário. Por outro lado, o próximo adversário do Cruzeiro é a Chapecoense, duelo previsto também para o mesmo dia e horário, na Arenda Condá.