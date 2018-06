Vagner Mancini aprova desempenho do Vitória sobre Chape: "Equipe lutou muito"

O Vitória conquistou um triunfo muito importante na noite desta quarta-feira (6). Em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, disputado no Barradão, em Salvador/BA, o rubro-negro venceu a Chapecoense por 1 a 0, com belo gol marcado por Neílton. O resultado positivo em um confronto entre as equipes que estão na parte inferior da tabela de classificação fez com que os baianos respirassem com um pouco mais de alívio e saíssem da zona de rebaixamento.

Na entrevista coletiva concedida após o fim do jogo, o técnico Vagner Mancini elogiou grandemente os seus comandados. A equipe voltou a vencer depois de duas derrotas consecutivas e saiu pela primeira vez no Brasileirão sem sofrer gols.

“O Vitória fez um jogo bom, nada anormal no que se diz respeito à parte técnica, mas de muita luta. Time consistente em campo, marcou bem, chegou bem à frente. O Vitória foi um time que soube defender, jogar. Quando soube se defender, soube jogar. Quando teve a bola, chegou bem à frente. Era uma vitória fundamental para a gente. Não só a entrega dos atletas, mas a concentração deles”, explicou.

Diante da Chapecoense, o Vitória teve seis mudanças em relação ao time que foi goleado contra o Santos no último fim de semana. Foram titulares Ronaldo, Jeferson, Cedric, Ramon, Lucas Marques e André Lima. Mancini avaliou o desempenho do time e afirmou o desgaste do grupo por causa do calendário com muitos jogos em pouco espaço de tempo, além de elogiar a parte defensiva leonina.

“Nosso elenco é reduzido e vem jogando de uma forma para suportar a partida. Alguns atletas meus entraram em campo hoje sabendo que não iriam suportar e jogaram os 90 minutos. Essa oxigenação teve que ser do Sub-20. O Vitória marcou bem e não só defensivo, mas o ofensivo se doou demais. Fomos até o final brigando. A gente tem que valorizar isso. O Vitória vinha levando muitos gols, embora seja uma das equipes que mais fez gol. O aspecto defensivo deve passar segurança e a gente viu isso. A Chapecoense não chegou com muito perigo e isso também deve ser exaltado”, concluiu.

Com o resultado obtido diante dos catarinenses, o Vitória soma 11 pontos e subiu para o 14º lugar. O time entra em campo às 21 horas do próximo sábado (9) e enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians, em São Paulo/SP.