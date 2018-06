Thiago Larghi enaltece vitória em clássico contra América-MG: "Jogadores estão de parabéns"

Ufa! O Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (7), na Arena Independência, o Galo derrotou o América-MG por 3 a 1, pela 10ª rodada, e chegou ao quarto lugar na tabela de classificação, com 17 pontos. O técnico Thiago Larghi elogiou a participação da torcida na vitória clássico e aguarda o mesmo empenho no próximo confronto, no domingo (10), contra o Fluminense.

“Realmente, a torcida teve um papel fundamental. Gostaria de agradecer aos torcedores que estiveram aqui hoje. A força do clube é muito grande e esperamos lotar esse estádio no domingo para, com muita força e determinação da equipe, vencer o Fluminense”, destacou.

Os agradecimentos não ficaram só para os adeptos do time alvinegro. Larghi também louvou o seus comandados, no qual, fizeram uma bela partida. “Os jogadores estão de parabéns por essa partida, pelo comprometimento. A gente sabe que isso nunca faltou, mas eles se uniram de uma forma e se envolveram com essa partida, sabendo que ela poderia ser decisiva para a gente. Também quero agradecer o trabalho de toda a comissão técnica durante essa semana”, disse.

Além disso, o comandante pediu desculpas pela expulsão, devido a reclamação do reinício da partida, já que a equipe estava com dois jogadores a menos - Ricardo Oliveira e Róger Guedes ainda não haviam retornado do vestiário.

“Faço questão de pedir desculpas pelo ato. Eu estava no calor do jogo, mas, para mim, foi uma situação nova em que o nosso time começou o segundo tempo com oito jogadores em campo. Nunca vi isso, mas acho que o árbitro estava dentro das regras do jogo. Infelizmente, me exaltei, chutei a bola e fiz errado, então, faço esse registro do que aconteceu ali, no momento da expulsão”, revelou.

Thiago Larghi gostou da maturidade apresentada pela equipe. Agora, acredita que a postura durante o duelo contra o Coelho será importante para a sequência do campeonato. “O time soube se postar em campo, com uma postura mais segura, tendo o resultado, o controle do jogo, sabendo o que estava fazendo em cada fase do jogo, de modo bem consistente. Então, a consistência defensiva no jogo de hoje foi um passo importante para a sequência da competição”, frisou.

O Atlético-MG recebe o Fluminense no próximo domingo (10), às 16h, novamente na Arena Independência, mas desta vez como mandante.