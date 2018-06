Dourado quebra jejum após nove partidas e vence primeiro Fla-Flu na carreira

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Fluminense, não serviu apenas para consolidar - e isolar ainda mais - o Rubro-Negro na liderança do Campeonato Brasileiro. Serviu também para que Henrique Dourado, o "Ceifador", afastasse a má-fase e quebrasse um jejum que durava nove partidas, sem balançar a rede adversária.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, o camisa 19 cobrou pênalti, sua maior especialidade, com perfeição e abriu o placar para o importante triunfo rubro-negro. Mais do que isso, o gol ajudou Dourado a ganhar o primeiro Fla-Flu. Ao todo, eram 10 clássicos, com seis empates e quatro derrotas com a equipe das Laranjeiras.

Antes de marcar contra o Flu, Dourado amargava nove jogos de jejum no Flamengo (Foto: Staff Images/Flamengo)

Foi também o primeiro triunfo do atacante contra o Tricolor na carreira. Além dos jogos contra o Flamengo, ele disputou - e perdeu - um jogo pelo Palmeiras, em 2014. Após o jogo de ontem, Dourado comentou sobre a vitória, e também elogiou Vizeu, autor do segundo gol e o elenco rubro-negro:

"É uma sensação boa. Além de ter voltado a marcar, acho que valeu o empenho de toda a rapaziada. Entramos focados nesse jogo e queríamos os três pontos. Todos estão de parabéns. Fiz o gol, o Vizeu também entrou muito bem e conseguiu ampliar. Já falei isso antes e volto a repetir: um elenco que quer ser campeão tem que ter disposição e esse pensamento, independente de quem estiver dentro de campo. Todos têm que dar o seu melhor em busca das vitórias e estamos no caminho certo", comentou.

O próximo compromisso do ''Ceifador'' e do Flamengo é no próximo domingo (10), às 19h, contra o Paraná no Maracanã. Caso vença, a equipe da Gávea confirmará a liderança na parada para a Copa do Mundo.