"Se queda": Flamengo anuncia renovação contratual de Cuéllar até 2022

Na tarde desta sexta-feira (8), o Flamengo, por meio de sua conta oficial no Twitter, anunciou a renovação do contrato de Gustavo Cuéllar até junho de 2022. Valores não foram divulgados pela assessoria do clube.

Contratado em janeiro de 2016 junto ao Junior Barranquilla, Cuéllar chegou com status de titular, porém, sob o comando de Zé Ricardo, acabou perdendo a vaga para Márcio Araújo. Sua titularidade se consolidou com o compatriota Reinaldo Rueda.

Recentemente surgiram boatos de que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, estaria interessado na sua contratação, porém, o negócio não evoluiu e o caminho para a extensão do vínculo ficou livre. O volante tem 110 jogos com a camisa do Flamengo, marcando somente dois gols.

Cuéllar estará disponível para o jogo do próximo domingo (10), quando o Flamengo recebe o Paraná, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro.