Rhodolfo tem lesão constatada na coxa e desfalca Flamengo contra Paraná

Substituído com dores na coxa esquerda no clássico contra o Fluminense, na quinta-feira (7), o zagueiro Rhodolfo passou por exames na manhã desta sexta-feira (8), no qual foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. O clube informou que o tratamento já foi iniciado.

Com isso, na partida do próximo domingo (10), diante do Paraná, o treinador Mauricio Barbieri será obrigado a contar mais uma vez com dupla de zaga proveniente da base rubro-negra: Léo Duarte e Thuler. Réver e Juan seguem em processo de recuperação e não possuem prazo para retornar aos gramados.

Além deles, Barbieri não poderá contar também com Geuvânio e Berrío, que seguem machucados. Lucas Paquetá, suspenso, e Trauco e Guerrero, que estão com a seleção do Peru, na preparação para a Copa do Mundo da Rússia, que começa na próxima quinta-feira (14).