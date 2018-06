Com um edema na coxa, Marcos Júnior aumenta desfalques no  Fluminense

Nesta sexta (08), Marcos Júnior realizou exame de imagem na coxa esquerda, que detectou um edema no músculo posterior. O atacante sentiu logo no início do jogo contra o Paraná, na última segunda feira (04) e sequer viajou com o elenco para Brasília, onde o Fluminense enfrentou o líder, Flamengo.

Com a constatação da lesão, Marcos Júnior é mais um desfalque do Tricolor para a partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (10), em Belo Horizonte. O jogador já está entregue ao departamento médico do clube para o tratamento e só deve retornar após a Copa.

Outro atacante substituído por lesão, Pablo Dyego está sendo monitorado pelo departamento médico e deve voltar ao time em breve. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo, mas ficou apenas dez minutos em campo. Foi substituído após ser atingido por uma pancada na região do quadril.

A partida contra o Atlético-MG será pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 10º colocado, com 14 pontos e o Galo, quarto colocado, com 17 pontos.