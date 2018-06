São Paulo libera Valdívia de atividades no clube após proposta de negociação

Nesta quarta feira (6), o meia Valdívia não estava presente no CT do São Paulo pois foi liberado de suas atividades no clube. A razão para isso foi que o Internacional recebeu uma proposta pelo jogador. Emprestado pelo time colorado ao Tricolor, o atacante chegou ao clube em fevereiro e deveria ficar até o fim da temporada. Na negociação, porém, o Inter reteve o direito de negociação caso surgisse alguma oportunidade.

Desde da chegada de Diego Aguirre ao comando, Valdívia não tem entrado com muita frequência: são somente dois jogos no comando do uruguaio. Não contente com a reserva, o jogador vem apresentando alguns comportamentos irregulares que não vão de acordo com a conduta do clube.

Com a possível saída, o São Paulo economizará cerca de R$ 1,8 mi em salários, mas não receberá nada da negociação. A partir disso,o clube poderá pensar em comprar um substituto para Marcos Guilherme que recentemente teve que voltar ao Atlético-PR, além de outras opções para compor o ataque.

Até o momento, o São Paulo declarou que liberou o atleta das atividades no clube para resolver problemas pessoais e que não está sabendo de nenhuma proposta. O time interessado é mantido em sigilo pelo Internacional.