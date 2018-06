No Z-4, Atlético-PR pega São Paulo contando com retrospecto favorável para buscar alívio

Neste sábado (9), o Atlético-PR recebe o São Paulo na Arena da Baixada, às 16h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E as equipes estão em situações bem diferentes. O Furacão busca à vitória para fugir da zona de rebaixamento e manter o bom retrospecto diante do rival em casa. Já o Tricolor Paulista, busca sua primeira vitória em Curitiba, e se aproximar do G-4 antes da parada da Copa do Mundo.

As duas equipes já se enfrentaram esse ano pela Copa do Brasil, o Atlético-PR acabou levando a melhor após vencer o Tricolor por 2 a 1, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida e empatado por 2 a 2, no Morumbi, pelo jogo de volta.

Atlético busca saída do Z-4

O time comandado pelo técnico Fernando Diniz, pressionado, vem de duas derrotas, contra o Sport e América MG e atualmente ocupa a 17° posição, com nove pontos.

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com José Ivaldo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo) e Paulo André (com problemas físicos). Pendurados estão Guilherme, Lucho González, Pablo, Bruno Guimarães e Thiago Carleto.

Uma provável escalação do Atlético-PR é: Santos; Wanderson, Thiago Heleno, Pavez (Bruno Guimarães); Marcinho (Rosseto), Camacho, Lucho González, Thiago Carleto; Guilherme (Veiga), Nikão e Pablo.

São Paulo busca primeira vitória na história na Arena da Baixada

Já o time comandado pelo técnico Diego Aguirre, vive um momento bem diferente do adversário. O Tricolor, com 17 pontos, ocupa a sexta posição na tabela, porém vem de dois jogos sem vitória, perdeu de virada para o rival Palmeiras e empatou em casa com o Internacional. E quer encerrar um jejum na Arena da Baixada, onde o clube paulista nunca ganhou.

O técnico Diego Aguirre não vai poder contar com Rodrigo Caio (que se recupera de lesão), Brenner (em treinamento com a seleção Brasileira), Cueva (Seleção Peruana),Carneiro e Morato (ambos aperfeiçoando a forma física) e Valdívia (que foi vendido ao Al-Itihad). Estão pendurados Militão, Lizieiro, Everton, Arboleda e Sidão.

A provável escalação do São Paulo é: Sidão; Militão, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson (Petros); Nenê, Shaylon (Lucas Fernandes) e Everton; Diego Souza.