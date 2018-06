Pressionada, Chapecoense recebe Cruzeiro tentando se afastar da zona de rebaixamento

A Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, nesse sábado (09), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão quer a vitória para se afastar da zona de rebaixamento do torneio, enquanto a Raposa busca se estabelecer entre os líderes da competição.

Na história foram 13 confrontos entre as equipes, com seis vitória do Cruzeiro, três da Chapecoense e quatro empates. O último confronto, pelo Brasileiro 2017, terminou com vitória cruzeirense por 2 a 1, com gols de Rafinha e Raniel. Túlio de Melo descontou na Arena Condá

Jandrei quer a Chape focada no presente

Após a derrota fora de casa, por 1 a 0, para o Vitória, na última quarta-feira (6), a Chape voltou a ser incomodada pela parte de baixo do campeonato. A equipe passou a ocupar a 16ª posição na tabela, com apenas um ponto a mais que Atlético-PR e Paraná, os primeiros times no Z-4.

Em recente entrevista, o goleiro Jandrei revelou que sua preocupação atual é apenas o duelo contra o Cruzeiro.

“Não tem tempo para lamentar, Campeonato Brasileiro é assim. Sabia que ia ser difícil, apertado. Vamos focar no Cruzeiro e dar nosso melhor em casa”, afirmou o arqueiro.

Cruzeiro jogará desfalcado

Do outro lado, depois de empatar em casa com o Vasco, em 1 a 1, a equipe cruzeirense viajou para Santa Catarina com três desfalques no elenco.

O meia titular Rafinha, mesmo recuperado de uma pubalgia, desfalca o time no próximo jogo. Os argentinos Mancuello e Ariel Cabral também foram poupados pelo técnico Mano Menezes após reclamarem de dores musculares.

Retornando ao elenco após suspensão, o atacante Sassá pode ser opção para a partida, juntamente com o volante Lucas Romero, que se recuperou de um corte no pé direito.