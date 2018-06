Corinthians x Vitória AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida Corinthians x Vitória ao vivo nós voltamos com todos os detalhes do confronto. Fique conosco!

Já Vagner Mancini deve repetir a mesma equipe que venceu a Chapecoense também em um 4-2-3-1 com: Ronaldo; Jefferson, Aderllan, Kanu, Cedric; Lucas Marques, Ramon; Wallyson, Neílton, Rhayner; André Lima.

Todavia, Osmar Loss deve repetir os outros nove atletas dentro do campo, escalando o Corinthians em um 4-2-3-1 com: Walter; Sidcley, Henrique, Pedro Henrique, Mantuan; Maycon, Gabriel; Mateus Vital, Rodriguinho, Pedrinho; Roger.

Para o confronto deste sábado, o Corinthians terá dois desfalques na equipe titular. O zagueiro Balbuena e o atacante Romero, estarão defendendo a seleção paraguaia e só voltam após a Copa do Mundo.

Contudo, pela Copa do Brasil em 2018, as equipes ficaram no 0 a 0 no primeiro jogo e na volta, o Timão fez 3 a 1 e despachou o Leão da Copa.

No último jogo, em 2017 quem levou a melhor foi o Vitória, em plena Arena Corinthians, vencendo por 1 a 0.

Histórico do confronto: Nos últimos quatro jogos entre Corinthians e Vitória, o equilíbrio é sinônimo na disputa. São duas vitórias para o Corinthians e duas para o Vitória.

Já o Vitória faturou os três pontos na última rodada, quando despachou a Chapecoense. Com o resultado, os baianos saíram da zona do rebaixamento e subiram para a 14° posição, com 11 pontos, apenas quatro atrás do Corinthians.

Os donos da casa vêm de um empate no clássico paulista, contra o Santos, na última quarta-feira. Com o resultado, o Timão despencou para a 9° posição, com 15 pontos, oito pontos atrás do Flamengo, líder da competição.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Neste sábado (9), você confere o jogo entre Corinthians x Vitória ao vivo, em confronto válido pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está programado para começar às 21h00, na Arena Corinthians em São Paulo.