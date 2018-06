Fluminense rompe com patrocinadora após polêmica em Fla-Flu

O Fluminense anunciou neste sábado (09) o rompimento com a patrocinadora “Descomplica”, após um mês do anúncio da parceria. O motivo foram as publicações na internet a favor do Flamengo na última partida entre as duas equipes. A empresa, que é uma plataforma de ensino digital, também patrocina o rubro-negro.

Essas publicações geraram muitas reclamações por parte dos Tricolores e também da diretoria do clube e foram apagadas pela empresa, mas não amenizou o desconforto causado.

O contrato ia até o mês de julho e a empresa pagou os 350 mil referentes ao tempo de contrato, mas o clube não terá que devolver a quantia após o rompimento.

A seguir, o comunicado emitido pelo clube em seu site oficial:

“O Fluminense FC comunica que, nesta sexta-feira, encaminhou notificação à empresa Descomplica de rescisão do contrato de patrocínio. Os episódios ocorridos durante o último Fla-Flu causaram transtornos significativos e inviabilizaram o propósito fundamental deste tipo de parceria - promover a conexão entre as marcas e os nossos torcedores. Zelar pelo respeito à nossa torcida e à nossa marca é premissa fundamental de nossas relações com qualquer entidade.

O Fluminense FC informa também que recebeu um pedido formal e presencial de desculpas da diretoria da empresa ainda nesta sexta-feira, gesto pelo qual o clube agradece.

Pedro Abad

Presidente do Fluminense FC”