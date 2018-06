Só sobrou um: São Bento aproveita falha de Boeck e vence duelo de invictos contra líder Fortaleza

Google Plus

No duelo dos times invictos deu São Bento! Na tarde deste sábado (9), a equipe de Sorocaba recebeu o líder Fortaleza, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, em jogo válido pela décima rodada da Série B. Com gols Douglas Assis e Doriva, o Azulão levou a melhor e venceu a partida por 2 a 1. Wilson diminuiu para o Tricolor.

A etapa inicial do jogo foi de poucas emoções. O primeiro gol da partida veio aos 12 minutos do segundo tempo. Depois da falha da defesa do Fortaleza, Ronaldo deu um belo passe para o zagueiro Douglas Assis, que só teve o trabalho de escorar para o gol defendido pelo goleiro Marcelo Boeck, para abrir o placar para o São Bento.

Dez minutos depois, o Fortaleza buscou o empate com Wilson Fonseca. Ligger avançou pela esquerda e cruzou na grande área e Wilson, que entrou no lugar de Gustavo ainda no primeiro tempo, emendou para o gol, deixando tudo igual.

O São Bento voltou a ficar à frente no placar aos 26 minutos. Lucas Crispim recebeu pela direita e cruzou para trás. Da entrada da área, Doriva bateu firme e contou com a falha de Marcelo Boeck para marcar.

De um camarote do Estádio Walter Ribeiro, o técnico Rogério Ceni, suspenso, ainda viu Luizão mandar a bola nas redes aos 30 minutos, mas o árbitro marcou posição de impedimento em um lance duvidoso. O São Bento, por sua vez, soube administrar a vantagem e levou a melhor em casa.

Com o triunfo, o São Bento chegou aos 16 pontos e assumiu a quinta posição na tabela. Já o Fortaleza segue na liderança, com 23 pontos.

Pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o São Bento volta à campo nesta quinta-feira (14), às 21h, diante do Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Brasil de Pelotas, às 19h15, na Arena Castelão.