Nenê marca e São Paulo vence Atlético-PR na Arena da Baixada

Na tarde de sábado (09), o São Paulo fez um jogo movimentado contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba. Com o resultado, o tricolor encosta do líder Flamengo com 20 pontos.

Com um primeiro tempo bastante equilibrado, o São Paulo foi pressionou pelo Atlético com suas chegadas ao ataque, mas o tricolor conseguiu se encontrar dentro de campo e seguiu a estratégia passada por Diego Aguirre para adiantar a marcação e tirar a posse de bola do furacão para forçar o erro do adversário e assim, o time poderia sair em contra ataque.

Aos 15 minutos, a melhor jogada do primeiro tempo ocorreu aos pés de Pablo atacante do furacão, que deu um belo chute de fora da área e obrigou o Sidão a fazer uma difícil defesa. A jogada mais perigosa do São Paulo só veio aos 36 do primeiro tempo quando Everton recebeu um passe de Nenê, girou contra Thiago Heleno e chutou forte mas em cima do goleiro Santos. No final da primeira etapa, o Fernando Diniz teve que fazer uma substituição para a equipe do Atlético, tirando o Lucho González que se machucou botando Pavez.

No segundo tempo, as equipes mudaram totalmente suas propostas voltando bem mais ofensivas para o jogo. Logo com 5 minutos, Nenê puxou um belo contra ataque e fez cruzamento perfeito para Diego Souza que não contava com o bom posicionamento do goleiro Santos que acabou fazendo uma grande defesa. Mas logo minutos depois, o Atlético cometeu um erro na saída de bola com a pressão executada pelo tricolor paulista e Gamacho cometeu um pênalti em cima de Everton. Com isso, Nenê, com uma cobrança forte, abre o placar para o tricolor e assume a artilharia do time ao lado de Diego Souza.

Após o gol, o time mandante sofreu uma grande queda de rendimento e Fernando Diniz, bastante vaiado pela torcida, começar a buscar soluções no banco de reservas, botando aos 18 minutos Guilherme no lugar do Wanderson, depois aos 29, Bill no lugar do Pablo. Já Diego Aguirre querendo mais velocidade no time botou aos 29, Petros no lugar de Araruna, Lucas Fernandes do lugar do Nenê o autor do gol e no final Tréllez no lugar de Diego Souza.

O São Paulo volta a jogar no Campeonato Brasileiro na terça feira (12) no Morumbi contra o Vitória. Já o Atlético Paranaense viaja até o Rio de Janeiro na quarta feira (13) para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.