De cara nova, Vasco recebe vice-líder Sport em São Januário pelo Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Vasco e Sport se enfrentam neste sábado (9), às 19h, em São Januário, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca a estreia de Jorginho, novo técnico vascaíno apresentado na última quinta-feira (7).

Em uma situação instável na competição, o Almirante ocupa o décimo terceiro (13º) lugar com 12 pontos. O Leão da Ilha é o vice-líder do até aqui, com 18 pontos somados, apenas cinco atrás do líder Flamengo.

A ESTRATÉGIA DE JOGO E O ANTIGO CONHECIDO

Com um gosto amargo por conta de uma sequência sem vitórias, o Gigante sofrerá com 8 desfalques. Entre eles: o goleiro Martín SIlva que está pela seleção do Uruguai; o lateral-direito Rafael Galhardo que sofre com um entorse no tornozelo; o zagueiro Werley que está com uma fratura no braço; o outro zagueiro Breno, com dores no joelho; o meia Thiago Galhardo, o atacante Kelvin e o volante Bruno Silva, estão com lesões na coxa. O atacante Rildo, segue em recuperação por conta da cirurgia no ombro.

Jorginho realizou o seu primeiro treino nesta sexta-feira (08) em São Januário. Mesmo estando com pouco tempo para montar o time, o treinador afirma pressão:

"Não vou trabalhar sozinho. Tivemos uma boa representação com o Valdir no jogo contra o Cruzeiro. Vamos montar uma estratégia para vencer o jogo contra o Sport."

Nesta quinta-feira (07), Jorginho foi apresentado oficialmente como novo treinador do Vasco, e diz conhecer bastante o clube. Portanto, isso pode facilitar o desenvolvimento do grupo.

A equipe cruz-maltina vem de empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na última quarta (06). O técnico deve repetir a mesma escalação para esse jogo.

O LEÃO EM SEGUNDO LUGAR

O Sport vai deixando o seu torcedor muito feliz até aqui. Há 5 jogos sem perder, ocupando o 2° lugar na tabela e com 18 pontos e mesmo assim, o Leão da Ilha pediu atenção para o jogo. O atacante Rafael Marques, visa um grande jogo e com muitas dificuldades, mesmo com todos os problemas no time adversário.

"A gente não pode deixar o lado de lá atrapalhar aqui. Vejo um lado positivo no Vasco. Será um grande jogo."

Rafael diz, também, que deverá manter a mesma estratégia dos últimos confrontos. E mesmo jogando em São Januário, não irá afetar o estilo de jogo do Leão.

O Leão também contará com a volta do lateral-esquerdo Sander, que irá completar 50 jogos pelo clube.

Após vitória contra o Atlético-PR por 1 a 0 em casa, o técnico Claudinei Oliveira prometeu uma equipe mais organizada e assim o fez. Em 8 partidas com o seu comando, o Sport venceu 5, empatou 2 e só perdeu uma. Na vice-liderança, o Leão está com sede de vitória.