Atlético-MG x Fluminense AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018

ROLA A BOLA! A SAÍDA É DO ATLÉTICO-MG

EQUIPES EM CAMPO

Fluminense: Júlio César; Gilberto, Ibañez, Nathan Ribeiro, Luan Peres, Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Douglas; Matheus Alessandro, Pedro.

Atlético-MG: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Tomas Andrade, Cazares; Roger Guedes, Ricardo Oliveira.

EQUIPES CONFIRMADAS!

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Atlético-MG x Fluminense ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Independência, às 16h (de Brasília).

Quem está fora: Thiago Larghi (suspenso), Uilson e Clayton (machucados).

Ocupando a quinta posição, o Atlético-MG tenta voltar a vencer como mandante após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, e o empate com a Chapecoense, em 3 a 3.

Quem está fora: Marlon (suspenso), Marcos Júnior, Léo, Marcos Calazans e Felipe (machucados).

Pendurados: Jadson, Sornoza e Renato Chaves.

Já o Fluminense tenta se reencontrar com a vitória após três jogos. Os últimos resultados fora um empate em 0 a 0 com o Grêmio, e as derrotas para o Paraná, por 2 a 1, e para o Flamengo, por 2 a 0.

Com 17 pontos, se vencer, o Galo, além de voltar ao G4, pode ficar a três pontos do líder. E contará com o apoio de sua torcida.

O Tricolor tem 14 pontos e caiu para o 11º lugar após os jogos de ontem, tenta a vitória para se aproximar da parte de cima da tabela. Para isso, contará com os retornos de Pedro e Ayrton, que foram relacionados.

Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste domingo, no Independência, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 11ª rodada da competição.