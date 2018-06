Diniz admite problemas após nova derrota do Atlético, mas pondera: "Mais justo seria o empate"

O Atlético-PR foi derrotado em casa pelo São Paulo, nesse sábado (09), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória tricolor por 1 a 0 foi marcado pelo atacante Nenê, de pênalti, aos 15 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Furacão chegou a terceira derrota seguida no campeonato, permanecendo na zona de rebaixamento: 18º colocado, com nove pontos. Já o Tricolor Paulista retomou temporariamente a vice-liderança da competição, com 20 pontos.

A torcida atleticana vaiou muito a equipe durante o jogo, além de pedir a demissão do técnico Fernando Diniz. Ao final da partida, lateral esquerdo Thiago Carleto falou sobre o momento do time após mais um fracasso.

“Difícil falar nesse momento, mas a torcida merece uma satisfação. São eles que mantém o clube, é um momento difícil. Começamos bem o ano e agora vivemos essa situação. Talvez os adversários sabem a forma que jogamos e agora precisamos ter paciência”, analisou o jogador.

Em entrevista coletiva, Diniz avaliou a partida como equilibrada e considerou injusto o resultado. “O mais justo seria o empate. A gente estava jogando contra um adversário que estava com as linhas baixas, aí fica difícil você ter a penetração. Foi um jogo difícil, equilibrado, com poucas chances de gol para as duas equipes”, analisou o treinador.

Com a derrota, o Atlético permanece na 17ª posição na tabela, podendo ser ultrapassado por Paraná e Bahia. O elenco volta a campo na próxima quarta-feira (13), para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O horário da partida será as 21h.