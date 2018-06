Bahia e Botafogo se enfrentam em busca de recuperação no Brasileiro

Botafogo e Bahia se enfrentam neste domingo em confronto válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (de Brasília).

Com apenas um triunfo fora de casa na competição, o Glorioso, que vem de tropeço contra o Ceará, busca a vitória para se juntar ao grupo de cima da tabela e começar a sonhar com o G-6. Penúltimo colocado na competição com apenas oito pontos em 10 jogos, o Bahia entra pressionado e conta com a força de sua torcida para afastar a má fase. Até agora, todos os pontos do tricolor baiano foram conquistados dentro de seus domínios.

Ambos os times buscam a vitória para ter uma maior tranquilidade para o período de parada para a Copa do Mundo. O Bahia está a dois pontos da Chapecoense, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, e uma derrota pode começar a complicar a situação do time no campeonato.

Já o Botafogo vive um momento mais tranquilo, porém também de cobranças pelas últimas atuações. O atual 13º colocado tem 13 pontos e com uma simples vitória poderia saltar até cinco posições, dependendo dos outros resultados da rodada.

O tricolor baiano tem leve vantagem sobre o alvinegro em confrontos diretos. São 14 vitórias, 13 empates e 12 vitórias do Botafogo. O confronto é equilibradíssimo e o jogo de amanhã promete mais do mesmo. Nas duas partidas realizadas pelo Brasileirão de 2017, o Glorioso saiu vitorioso em ambas.

Time mais ofensivo e buscando o resultado

O treinador interino Cláudio Prates recebeu duras críticas por ter escalado três volantes na derrota do Bahia para o Paraná na última rodada. Para o jogo deste domingo, ele promete um time mais ofensivo e mirando o gol adversário. Para isso, fará uma modificação no time que iniciou a partida contra o tricolor paranaense. Régis deve começar o jogo no lugar do volante Flávio. Não está descartada também a entrada do meia Allione no time titular.

O maior problema do Bahia encontra-se no ataque. Com Edgar Junior, goleador do time, e seu reserva imediato Júnior Brumado fora, Cláudio tem a opção de escalar Kayke, centroavante que ainda não recebeu muitas chances como titular. Porém, a probabilidade é que Vinícius faça a dupla de ataque junto de Élber.

O Bahia vive grande expectativa fora das quatro linhas, onde espera até a semana que vem anunciar a contratação do atacante Gilberto, ex-Vasco e São Paulo, que já treina no Fazendão. Além do reforço para o ataque, espera anunciar também o treinador Zé Ricardo, que saiu recentemente do Cruz-maltino.

Desfalques: Edgar Junior, Júnior Brumado, Marco Antônio (vetados)

Time “cirúrgico” e vencer fora de casa

O Botafogo venceu apenas uma partida longe do Rio de Janeiro nesse Brasileirão, apresentando uma queda de rendimento quando visita seus adversários. Para o treinador Alberto Valentim, o time precisa estar muito atento no setor defensivo e como disse em coletiva, ser “cirúrgico” e aproveitar as chances que tiver para marcar gols. Mesmo estando em uma posição ruim na tabela, o tricolor baiano mostrou-se uma equipe forte quando atua dentro de casa.

Valentim também destacou a necessidade de recuperar os pontos perdidos devido a oscilação da equipe no campeonato. Para ele, a equipe precisa ser mais regular e além da boa atuação, sair de campo vitorioso.

Para a partida, o Botafogo não poderá contar com o volante Jean, com dores no pé e com os zagueiros Carli e Yago, também vetados pelo departamento médico. Com isso, o treinador deve promover a volta de Marcelo Benevenuto, titular no início do ano. O alvinegro procura se inspirar na boa atuação quando visitou e venceu o Bahia, no ano passado.

Desfalques: Joel Carli, Yago, Jean (vetados)