Bahia x Botafogo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Valentim ressaltou que o Botafogo precisa ser mais agressivo e jogar no campo do Bahia para recuperar os pontos perdidos contra o Ceará.

Cláudio Prates explica que optou por Kayke e Régis por serem jogadores mais incisivos.

Bahia joga com seu tradicional uniforme tricolor. Botafogo joga de branco.

Equipes em campo e perfiladas para a execução dos hinos.

Faltam quinze minutos para o início da partida na Arena Fonte Nova.

No Alvinegro, o zagueiro Igor Rabello pode estar fazendo um dos seus últimos jogos com a camisa do Botafogo. Matheus Fernandes terá representantes de times europeus de olho no seu desempenho.

Capitão e um dos destaques do Bahia, Tiago tem sido especulado no Genoa. O empresário do atleta confirma que já aconteceram conversas mas não há proposta oficial.

A expectativa é de um público de aproximadamente 19 mil pessoas na Arena Fonte Nova.

Vista externa da Arena Fonte Nova. É dia de jogo importante!

Zé Rafael, Régis, Elber e Kayke formam o quarteto de frente do Tricolor de Aço.

Pimpão ganha a vaga de titular no lugar de João Pedro. Matheus Fernandes substitui Jean, lesionado.

Botafogo também já está confirmado!

Bahia escalado!

Boa tarde, torcedor! Pouco mais de uma hora para o duelo entre Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida Bahia x Botafogo ao vivo será na Arena Fonte Nova, mando do Bahia. O Botafogo precisa recuperar os pontos perdidos em casa e enfrenta o Tricolor baiano que ainda busca por um técnico após a demissão de Guto Ferreira.

Os pendurados do Tricolor Baiano são: Douglas, Zé Rafael, Júnior Brumado e Lucas Fonseca. Os jogadores podem ficar fora da partida contra o Corinthians, em Salvador.

A arbitragem conta com Leandro Bizzio Marinho (quem apitará o jogo), auxiliado por Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli. Todos do estado de São Paulo.

Os dois times precisam muito da vitória. Para os donos da casa, só os três pontos e uma derrota do Santos podem tirar o Tricolor do Z-4. Para os visitantes, uma vitória pode fazer o time encostar no G-6; a derrota porém pode deixar o Alvinegro próximo da zona do rebaixamento.

Relembre os gols do último confronto entre Bahia x Botafogo. O Alvinegro saiu com a vitória de 1x2 nos últimos minutos da partida.

O técnico interino Cláudio Prates comanda o Tricolor Baiano neste domingo. Os desfalques que ele terá para esta partida são: Edigar Junio, Marco Antônio e Júnior Brumado.

Os pendurados do Alvinegro são: Marcinho, Lindoso, Pimpão, Gustavo Bochecha e Luiz Fernando. Um cartão amarelo e estarão fora da partida contra o Atlético Paranaense, no estádio Nilton Santos.

Alberto Valentim terá de lidar com alguns desfalques para esta partida: Gatito Fernández, João Paulo, Carli, Marcos Vinícius e Yuri são desfalques por lesão.

Alberto Valetim, do Botafogo destaca a importância da partida deste domingo (10): “O jogo do Bahia é decisão para nós. Jogo de atenção redobrada o tempo todo. Bahia é muito forte em casa, precisamos estar muito atentos. Precisamos fazer um jogo muito parecido com o do Vasco e do São Paulo, onde equipe jogou bem", afirmou.

Diego Cerri, diretor de futebol do Bahia sobre a busca por um novo treinador: "Questão do treinador se tem dificuldade no mercado. Estamos buscando e procurando trazer alguém com convicção. Temos urgência de trazer o quanto antes.Vamos trabalhar forte para trazer um treinador que se encaixe no perfil do Bahia. Mas não podemos sair correndo e colocar qualquer treinador aqui", explicou.

No Campeonato Brasileiro 2017 foram duas vitórias alvinegras. 1x0 no estádio Nilton Santos e 1x2 na Arena Fonte Nova.

O confronto é bastante equilibrado. Contando desde 1963 foram 39 partidas pelo Campeonato Brasileiro; São 14 Vitórias do Bahia, 12 do Botafogo e 13 empates.

O Tricolor Baiano é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo ocupa a 13ª posição.

O Bahia vem de derrota para o Paraná, na Vila Capanema. Os Paranaenses venceram por 1x0. Já o Botafogo empatou com o Ceará em 1x1 em casa.