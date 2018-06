Flamengo x Paraná AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Flamengo x Paraná Clube ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Maracanã, às 19h (de Brasília).

Quem está fora: Germán Gutierrez, Yonatan Murillo, Alberto Rodriguez e Jefferson Gomez.

Vice-líder do Grupo 8, o Junior precisa de uma vitória em São Paulo para não depender de um tropeço do Boca para se classificar. Por isso, a expectativa é que o time colombiano use o que tem de melhor e tente explorar a sua força ofensiva, que conta com nomes como Yimmi Chará, Téo Gutierrez, Jonatan Alvez e Luis Carlos Ruiz entre os relacionados.

Quem está fora: Moisés (estiramento muscular) e Artur (recuperação de cirurgia no pé)

Pendurados: Felipe Melo e Keno.

Por outro lado, Dudu está suspenso da partida contra o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e pode ser aproveitado.

Classificado para as oitavas de final e preocupado com o desgaste da equipe, Roger Machado pode dar espaço para alguns reservas nesta quarta-feira. Felipe Melo e Keno, por exemplo, estão pendurados com dois cartões amarelos e terão de cumprir suspensão no mata-mata se entrarem em campo e forem advertidos.

Já pelo lado do Paraná, a equipe enfrentou o Bahia na última rodada, na Vila Capanema, e venceu por 1 a 0, gol de Silvinho. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Flamengo foi até Brasília fazer o clássico contra o Fluminense, e venceu por 2 a 0, gols de Henrique Dourado e Felipe Vizeu. Veja os melhores momentos:

Já o Tricolor paranaense ocupa a 18ª posição com 9 pontos, e vem de duas vitórias consecutivas, as suas primeiras no retorno à elite após 11 anos. Precisa do triunfo no Maracanã para sair do Z-4.

Com 23 pontos em 10 jogos, o Rubro-Negro é o líder isolado da competição, e vai em busca da oitava vitória no Brasileirão, e ampliar a liderança para seis pontos, sua maior vantagem na história da competição.

Flamengo e Paraná Clube se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 11ª rodada da competição.