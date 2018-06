Jogo Grêmio x América-MG AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

Já o América-MG está escalado com: Jori; Aderlan, Messias, M Ferraz, Giovanni; Juninho, Christian, Serginho; Aylon, Gerson Magrão e Ademir.

O Grêmio vem a campo com: Grohe; Léo Moura, Kannemann, Bressan, Cortez; Cícero, Arthur, Lima; Luan, Everton e André.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Grêmio e América-MG válido pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

Para o duelo, o comandante não poderá contar com 6 atletas: Luan, João Ricardo, Lima, Carlinhos e Matheusinho estão no departamento médico. Já o lateral-direito Norberto está suspenso pelo terceiro amarelo.

Se nas primeiras rodadas o América-MG era a sensação, agora o time de Belo Horizonte sofre com a queda de rendimento. Apesar do momento ruim, o técnico Enderson Moreira acredita que a equipe vai se recuperar e uma vitória fora de casa é essencial para animar o elenco.

Até o momento, Grêmio se encontra na sétima colocação, com 16 pontos ganhos, em 10 jogos disputados.

Após a derrota para o Palmeiras durante a semana, Renato prometeu mexer com os brios da equipe e para isso terá a volta do meia Ramiro. O jogador vem sofrendo com o desgaste físico, mas deve iniciar o confronto entre os titulares. Além dele, o lateral Léo Moura retorna ao time.

Grêmio x América-MG ao vivo

Colocado entre os principais times do país, o Tricolor decepciona nesta primeira parte do torneio. Com resultados ruins, principalmente dentro de casa, a equipe de Renato Gaúcho vê o Flamengo abrir vantagem na liderança do Brasileirão e vê o sonho de quebrar o jejum de 22 anos sem conquistar o troféu ficar cada vez mais distante.

Em Porto Alegre, a partir das 16h, o Grêmio,recebe o instável América-MG, que iniciou a competição em alta, mas vem caindo nas últimas rodadas.