Com gol solitário de Everton, Grêmio vence América-MG em penúltima rodada antes da Copa

INCIDENCIAS: Partida válida décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Grêmio e América-MG se enfrentaram na tarde deste domingo (10), na Arena do Tricolor Gaúcho, em Porto Alegre, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada antes da Copa do Mundo, que começa na próxima quinta-feira (14). Everton fez o único e solitário gol do jogo.

Aos 14 minutos de jogo, o Tricolor quase fez o primeiro gol do duelo. Luan levou para o fundo, levantou para Everton cabecear no travessão e quase marcar o primeiro gol dos donos da casa. Gerson Magrão finalizou forte após passe de Aylon, mas a bola foi para fora. Foi a resposta do Coelho.

Aos 31 minutos, o gol. Cícero deu lindo lançamento para Everton que passou do goleiro Jori e, com o gol vazio, teve o simples trabalho de apenas empurrar para o fundo das redes do visitante.

No início da etapa complementar, Ademir tocou para Gerson Magrão finalizar bonito e Marcelo Grohe praticar excepcional defesa em Porto Alegre.

O time de Renato Gaúcho passou a pressionar mais o Alviverde. Após troca de passes, Thaciano chutou cruzado, mas a bola explodiu no zagueiro Matheus Ferraz e não chegou ao gol de Jory.

Everton também tentou. Após finalização rasteira e no cantinho do camisa 11 gremista, mas o camisa 1 americano caiu e defendeu, evitando mais um gol do Grêmio.

O Coelho ainda teve a grande chance do empate. Após levantamento de Aderlan, Rafael Moura cabeceou forte para espetacular defesa de Marcelo Grohe, garantindo a vitória Tricolor.

O Imortal é o quarto colocado com 19 pontos conquistados até o momento. O Alviverde é apenas o décimo terceiro (13º) com 13 pontos ganhos no campeonato.

O América-MG recebe a Chapecoense no Independência, às 16h, na quarta-feira (13), pela décima segunda rodada. O Gremio visita o Sport Recife na Ilha do Retiro, também na quarta-feira, às 19h30. A rodada é a última antes do mundial da Rússia.