Modificado, Palmeiras mede forças com o lanterna Ceará no Castelão

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, NO ESTÁDIO CASTELÃO, EM FORTALEZA , CE; A PARTIDA COMEÇA ÀS 16H

Na tarde deste domingo (10), às 16h, o estádio Castelão será palco do confronto entre Ceará e Palmeiras, partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos distintos na competição, enquanto o alviverde almeja diminuir a diferença de pontos para o líder Flamengo, o Vovô luta para sair da amarga posição de último colocado do campeonato.

Embalado, o Palmeiras venceu a forte equipe do Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, na última rodada disputada pelo Campeonato Brasileiro. Resultado que reafirmou o impressionante retrospecto do time como visitante nesta temporada: já são 75,9% de aproveitamento nas partidas disputadas longe de seus domínios. Fator que traz confiança ao time comandado por Roger Machado e ao torcedor palmeirense para acreditar em um resultado positivo no estádio do Castelão.

O Ceará não vence há 12 jogos - isto significa que já são mais de 60 dias sem nenhuma vitória. O último triunfo aconteceu na final do Cearense, quando venceu por a 2 a 1 o time do Fortaleza. Desde então, são dez jogos pela série A e dois jogos pela Copa do Nordeste, com seis vitórias e seis empates - equivalente à um aproveitamento de 16,6%. O Alvinegro Cearense vem de um empate sem gols contra o Botafogo, no Engenhão, também pela a última rodada disputado do Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique e Felipe Melo cumprem suspensão

Roger Machado será obrigado a modificar o meio-campo titular de sua equipe. Com a suspensão de Bruno Henrique e Felipe Melo, o recheado elenco palmeirense terá a oportunidade de testar outras alternativas. Entre os mais cotados, estão: Thiago Santos, Lucas Lima e Jean.

Dessas, a modificação mais provável é a do Thiago Santos, substituto imediato do Felipe Melo desde o início da temporada. A maior dúvida está entre os outros dois jogadores: Lucas Lima e Jean. Após cinco partidas no banco, Jean voltou a ser utilizado no confronto contra o Grêmio e parece ter agradado ao técnico Roger Machado. Porém, o volante ainda não está em seu melhor ritmo, já que o mesmo vem de uma cirurgia no joelho e não tem sido aproveitado com tanta frequência.

Ceará contará com o novo reforço

Em má fase, o Ceará busca se apegar as novidades para voltar a vencer. Com a regularização do atleta João Lucas, o time poderá contar com um novo reforço na lateral-esquerda. O jogador vem do Figueirense e jogou 16 partidas no ano - com um gol marcado.

Ele poderá ser uma alternativa para o contestado Romário, que ainda não conseguiu se firmar na equipe titular e sofre com a desconfiança da torcida desde a saída de Ernandes e Rafael Carioca - laterais-esquerdo que passaram pelo plantel do time.