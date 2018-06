Choque do trovão! Yago Pikachu faz dois gols e Vasco vence Sport na estreia de Jorginho

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Rio de Janeiro, em São Januário.

Fim da sequência negativa! O Vasco recebeu o Sport na noite deste sábado (9) em São Januário. Com apoio da torcida e em um jogo de cinco gols, o cruz-maltino bateu o adversário por 3 a 2. Os gols foram de Yago Pikachu, duas vezes, e Ramon para o Alvinegro, enquanto Paulão, contra, e Michel Bastos marcaram para o rubro-negro.

Logo aos 18 minutos de jogo, o primeiro tento. Giovanni Augusto dominou pelo meio, lançou o ponta direita vascaíno que saiu na cara de Magrão e finalizou na saída do goleiro, abrindo o contador.

Aos 42 minutos, o empate. Marlone levantou na área e na tentativa de afastar o perigo, o zagueiro Paulão desviou e tirou todas as chances de defesa do goleiro Fernando Miguel e marcou contra, a favor dos pernambucanos.

Aos 45 minutos da etapa inicial, quase um replay do primeiro gol. Giovanni Augusto buscou Yago Pikachu nas costas da zaga do time de Recife. No entanto, o camisa 22 foi derrubado por Magrão e o árbitro assinalou pênalti. O próprio foi para bola e recolocou o Almirante na frente do placar.

Aos 11 da etapa final, quase um gol de placa dele, Yago Pikachu. Giovanni Augusto levantou da direita para o meio da área e o lateral de origem emendou de voleio para marcar o terceiro, mas Magrão operou um milagre e defendeu de mão trocada.

O golaço do jogo saiu dos pés de Michel Bastos aos 28 minutos do segundo tempo. Rafael Marques cruzou, Paulão desviou para trás e a bola sobrou para o camisa 9 do Leão finalizar de bicileta, ou quase isso, e empatar novamente o duelo.

Aos 44 minutos, o golpe de misericórdia vascaíno saiu dos pés de um herói improvável. Ríos ajeitou para Yago Pikachu finalizar e obrigar o camisa 1 pernambucano defender, mas no rebote Ramon chegou enchendo o pé e estufando a rede de São Januário, dando números finais ao jogo.

O Gigante da Colina soma agora 15 pontos e é o décimo colocado (10º) na tabela. O Rubro-negro cai para a terceira posição (3ª) e permanece com os 18 pontos que havia conquistado até aqui.

O Vasco volta a campo na quarta-feira (13), às 21h45, quando visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Sport joga no mesmo dia, contra o Grêmio, na Ilha do Retiro às 19h30. Ambos os jogos são válidos pela décima segunda rodada, a última antes da pausa para a Copa do Mundo.