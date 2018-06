Auxiliar do Atlético-MG ressalta apoio da torcida em goleada: "Colocaram o time para cima"

Na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG resolveu passar em cima do Fluminense. A equipe alvinegra goleou o Tricolor por 5 a 2, neste domingo (10), na Arena Independência. Com a vitória, o time chegou a 20 pontos e subiu para a vice-liderança na tabela de classificação.

Com Thiago Larghi suspenso, o Galo foi dirigido pelo auxiliar-técnico Kaio Fonseca, que achou a experiência interessante e destacou o apoio dos atleticanos, no qual, foi diferencial.

"Foi uma experiência diferente, mas tive o suporte de toda a comissão técnica, da diretoria, todos me apoiaram. Durante o jogo, o Bernardo estava comigo, trocando ideias para facilitar. Acho que a mudança de jogo, na volta para o segundo tempo, que a torcida começou a empurrar. Era normal que o empate no final do primeiro tempo gerasse uma certa desconfiança no torcedor e pelo contrário, nos incentivaram, cantaram, colocaram o time para cima”, revelou.

Kaio valorizou a aplicação tática. Devido a paciência, o Atlético conseguiu ampliar um placar elástico: “Cada jogo é um jogo. Hoje, nossos jogadores conseguiram cumprir o que tínhamos planejado estrategicamente durante a semana, de ter paciência, de ficar com a bola. E, a partir do momento que fizemos o resultado, o Fluminense se abriu mais e a gente pôde aumentar o placar”, frisou.

Além disso, o auxiliar não poupou elogios ao artilheiro do campeonato com oito gols, Róger Guedes. Para ele, a entregada do atacante está trazendo grandes resultados.

Foto:Divulgação/Atlético-MG

"O Róger é um jogador com poder decisivo muito grande. A cada treinamento, a entrega dele para o grupo faz com que as individualidades se sobressaiam. Um cara comprometido, que entende o que a gente quer e tem auxiliado bastante. Quando ele se compromete com o grupo, a individualidade sobressai" , afirmou.

Na última rodada para a parada da Copa do Mundo, o Galo irá encarar o Ceará, às 21h45, na próxima quarta-feira (13), novamente no Independência.