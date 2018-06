Vizeu marca em despedida do Maracanã, Flamengo bate Paraná e se isola na ponta do Brasileiro

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Mais líder do que nunca! O Flamengo recebeu o Paraná Clube no Maracanã na noite deste domingo (10), e confirmou a liderança até a pausa para a Copa do Mundo. Com gols de Diego, de falta, e Felipe Vizeu, Urubu garante a liderança independente do resultado diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira (13).

A primeira chance do jogo saiu da cabeça de Diego. Após cruzamento de Renê, o camisa 10 subiu na marca do pênalti e cabeceou bonito, mas a bola saiu à direita de Thiago.

Aos 20 minutos, saiu o gol. Diego recebeu de Vinicius Junior na entrada da área, driblou e sofreu falta. O meia foi para a cobrança e contou com um leve desvio na barreira para matar o goleiro rival e abrir o contador no Maracanã.

O clube paranaense quase empatou com Carlos. Após cobrança de falta de Caio, Silvinho ajeitou e o atancate paranista finalizou de primeira tirando tinta da trave de Diego Alves.

Aos 20 minutos da etapa final, William Arão recebeu excelente passe de Everton Ribeiro e cruzou rasteiro para Felipe Vizeu que entrou livre na área e em seu primeiro toque na bola fez o segundo gol do Mais Querido no jogo.

Vinicius Junior teve tudo para fazer o terceiro. Após boa jogada de Felipe Vizeu, o jovem jogador que vai para o Real Madrid recebeu livre para finalizar, mas foi travado na hora certa por Neris, hora em que faria o gol.

Aos 44, Everton Ribeiro ainda teve uma grande chance, a última do jogo. Vizeu errou passe mas a bola sobrou para Vinicius Junior, que deu passe magistral para o camisa 7 finalizar e parar em espetacular defesa de Thiago Rodrigues.

O Rubro-negro é líder do campeonato com 26 pontos, seis de vantagem para o segundo colocado Atlético-MG. O Tricolor amarga a penúltima colocação com nove pontos somados apenas.

O Flamengo volta a campo diante do Palmeiras, na Allianz Parque, na quarta-feira (13), às 21h. Já o Paraná encara o Cruzeiro, também na quarta, às 19h30, em Curitiba.