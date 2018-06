Vinicius Júnior chora em possível adeus ao Maracanã: “Estou onde sempre sonhei"

Mesmo após vencer o Paraná por 2 a 0 e se consolidar na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vive uma incógnita. Vinicius Júnior deu a entender que seguirá para o Real Madrid nesta janela, mas não há nada oficial. As partes ainda precisam se acertar.

"Momento de (lágrimas)... É o clube que sempre me ajudou, me tirou de São Gonçalo, me deu uma vida melhor, cuidaram de mim... Só tenho que gradecer a todos que me ajudaram desde que cheguei ao Flamengo. Noval está pedindo muito para eu ficar, mas não é comigo, não sou eu que decido."

Visivelmente emocionado, o jovem atacante não segurou as lágrimas."Momento difícil, estou onde sempre sonhei, hoje posso estar me despedindo da maior torcida do mundo, ao lado da minha família, amigos, todo mundo presente. Só quero agradecer. Não imaginava estrear no profissional tão cedo, e com 17 anos posso sair para jogar no Real Madrid", admitiu.

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Já de olho no confronto de quarta-feira (13), diante do Palmeiras no Allianz Parque, - o último antes da paralisação para a Copa do Mundo -, Vinícius disse estar vivendo uma mistura de sentimentos.

"Um pouco de alegria, um pouco de tristeza, porque pode ter sido meu último jogo no Maracanã. Mas focar na quarta-feira, curtir esse momento que vou ter hoje com minha família. Flamengo, Real Madrid e meus empresários que vão decidir", explicou.

O camisa 20 disse ainda ter esperanças na sua permanência, porém, que será muito difícil. As conversas seguem em andamento, mas o clima é de despedida.

"Flamengo está tentando, mas está um pouco difícil. A esperança é a última que morre. Hoje, vivi um dos momentos mais felizes da minha vida. Vou estar torcendo de longe para que o Flamengo conquiste tudo o que estiver disputando. Que possa dar muita alegria para esta nação", disse.